Bayraklı'da depremin yaraları birlikte sarılacak - Son Dakika

30 Ekim 2020 İzmir depreminin bıraktığı izleri silmek için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, depremzede çocuklara ve gençlere yönelik yeni bir 'sosyal atak' başlattı. Buna göre; yeni eğitim programları hazırlanacak, özel kurs ve sosyal aktivitelerle depremin yaralarının sarılması hedeflenecek.

Bayraklı Belediyesi, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin izlerini, özellikle çocukların ve gençlerin zihninden silmek için yeni bir çalışma başlattı. Onlarca depremzede çocuk ve genç ile bir araya gelen belediye psikologları ve yetkililer, katılımcıları dinledi, talep ve önerilerini aldı. Yapılan değerlendirmeler sonunda, anasınıfından üniversiteye kadar farklı yaş gruplarındaki depremzedelerle 3 aylık sosyal etkinlik programı yapılması ve hızlı okumadan el işine, matematikten meslek edindirmeye kadar ilgi alanlarına göre farklı kurslar açılması kararlaştırıldı. Bu sayede depremzede çocukların ve gençlerin sosyal hayata daha etkin katılması hedeflendi.

"Geleceğe hazırlayacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Depremden olumsuz etkilenen çocuklarımız ve gençlerimizle belediye psikologlarımızı bir araya getirdik. Taleplerine göre açacağımız kurslarda çocuklarımızı istedikleri sosyal aktivitelerle destekleyeceğiz. Onların toplumsal hayata katılımlarını artırarak yaşadıkları olumsuzlukları unutturup çocuklarımızı geleceğe yeniden adapte edeceğiz. Depremin ilk gününden bu yana çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı' derken biz; ilçemizin onların omuzlarında yükselmesini istiyoruz" dedi.

Başkan Sandal'a teşekkür

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, "Depremden bu yana belediyemiz ve başkanımız Serdar Sandal hep yanımızda oldu. Yapılması gereken ne varsa yapıldı. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yapılan bu çalışma da son derece önemli. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Etkinliğe; Bayraklı Belediyesi Başkan Vekili Osman Akseki, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Necati Şahin, meclis üyeleri, muhtarlar, İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, okul öncesi, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile aileleri katıldı. - İZMİR