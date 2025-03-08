Bayraklı\'da kadın danışma merkezi açıldı

Bayraklı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kadınların sosyal, hukuki ve psikolojik destek alabileceği Kadın Danışma Merkezi'ni hizmete açtı. Törende konuşan Başkan İrfan Önal, "Burada yalnızca bir merkezin kapılarını açmıyoruz, aynı zamanda kadınların hak ettikleri eşit ve adil yaşam için birlikte mücadele edeceğimizi haykırıyoruz. Bayraklı Belediyesi olarak, kadınların yalnız olmadığını göstermek için Kadın Danışma Merkezi'ni açtık. Hukuki ve psikolojik destekten birçok alanda kadınların güçlenmesini sağlayacak bu merkez, dayanışmanın adresi olacak. Kadınların mücadelesi hepimizin mücadelesidir" dedi.

İzmir'in Bayraklı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kadınların sosyal, hukuki ve psikolojik destek alabileceği Kadın Danışma Merkezi'ni Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan Osmangazi Mahallesi Pazar Yeri yanında hizmete açtı. Açılış törenine Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Önal ve katılımcılar Kadın Danışma Merkezi'ni gezdi.

Başkan Önal: "Söz veriyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bugün burada sadece bir merkezin kapılarını açmıyoruz. Kadınların yalnız olmadığını, dayanışmayla her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi, kadınların hak ettikleri eşit ve adil yaşam için birlikte mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz! Bayraklı Belediyesi olarak bir söz veriyoruz: Kadınların yalnız olmadığını göstermek için, haklarını öğrenip savunabilecekleri, şiddet karşısında dayanışma bulacakları, kendilerini güvende hissedecekleri bir alan oluşturmak için Kadın Danışma Merkezi'ni açıyoruz. Bu merkez, hukuki ve psikolojik destekten istihdam imkanlarına kadar kadınların güçlenmesi için bir dayanışma noktası olacak. Çünkü biliyoruz ki dayanışma yaşatır, eşitlik güçlendirir, kadınlar değiştirir! Kadınların mücadelesi yalnızca kadınların değil, hepimizin mücadelesidir" dedi.

Kadın danışma merkezinde neler yapılacak

Kadınların haklarına sahip çıkmaları teşvik edilerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturulacak. Merkez, kadınların kendilerini daha güçlü hissetmeleri ve dayanışma içinde olmaları için çeşitli faaliyetler sunacak. Bu kapsamda, kadınlar için farkındalık atölyeleri, eğitimler ve seminerler düzenlenecek. Merkez, kadınların psikolojik, hukuki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzmanlar tarafından destek hizmetleri sunacak. Kadın Danışma Merkezi hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kadınların daha sağlıklı ve güçlü bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak. - İZMİR