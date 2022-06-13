Bayraklı'da Köy Enstitüleri Parkı'na Modern Dokunuş - Son Dakika
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Bayraklı'da Köy Enstitüleri Parkı'na Modern Dokunuş

13.06.2022 12:14
Bayraklı'da Köy Enstitüleri Parkı'na Modern Dokunuş

Bayraklı’ya yeni parklar kazandırmayı ve mevcut parkları yenileyerek modern bir görünüme kavuşturmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu’daki Köy Enstitüleri Parkı’nda çalışmalarını tamamladı. Yeşil oranının artırılarak yeni oyun gruplarının yerleştirildiği park, tamamen yenilenerek hizmete açıldı.

Bayraklı'ya yeni parklar kazandırmayı ve mevcut parkları yenileyerek modern bir görünüme kavuşturmayı hedefleyen Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu'daki Köy Enstitüleri Parkı'nda çalışmalarını tamamladı. Yeşil oranının artırılarak yeni oyun gruplarının yerleştirildiği park, tamamen yenilenerek hizmete açıldı.

Soğukkuyu Mahallesi'nde bulunan ve 3 bin 400 metrekare alan üzerinde kurulu olan Köy Enstitüleri Parkı'ndaki yenileme çalışmaları tamamlandı. Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yepyeni bir görünüm kazandırılan park hizmete açıldı. Çevrede yaşayan vatandaşlar çalışmaları memnuniyetle karşıladı. Eski halinde 700 metrekare olan yeşil alan miktarı bin 200 metrekareye çıkarıldı. Yeni yeşil alanla birlikte 900 metrelik de park içi yürüyüş yolu yapıldı, spor aletleri yerleştirildi. Ayrıca içinde futbol sahası ve mini basketbol sahası bulunan parkın oyun grupları yenilenirken, kent ekipmanları da değiştirildi.

"HEDEFİMİZ PARKLARIYLA, YOLLARIYLA, SOSYAL ALANLARIYLA DAHA GÜZEL BİR BAYRAKLI YARATMAK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizde bulduğumuz uygun alanlara yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar yapıyoruz, mevcut parklarımızı baştan sona yeniliyoruz. Hedefimiz parklarıyla, yollarıyla, sosyal alanlarıyla daha güzel bir Bayraklı yaratmak" dedi.

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Kaynak: ANKA

Köy Enstitüleri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı'da Köy Enstitüleri Parkı'na Modern Dokunuş - Son Dakika

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