Bayraklı'nın parklarına modern dokunuş - Son Dakika
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Bayraklı'nın parklarına modern dokunuş

04.04.2022 10:58
Bayraklı'nın parklarına modern dokunuş

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ilçe genelindeki parklarda bakım ve revizyon çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, son üç yılda 15 yeni parkı vatandaşların kullanımına sundu.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte ilçe genelindeki parklarda bakım ve revizyon çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, son üç yılda 15 yeni parkı vatandaşların kullanımına sundu. Bu süreçte 69 park da baştan sona revize edilerek yenilendi.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki modern parkların sayısını artırmak ve mevcut alanları revize etmek için sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. 24 mahalledeki tüm parklarda bakım ve onarımlarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yerel seçimlerden bu yana 15 yeni parkı Bayraklı'ya kazandırdı. Toplam 69 parkta ise baştan sona revizyon yapıldı. Oyun grupları, spor aletleri, kauçuk zeminler ve kent mobilyaları modernize edildi, yeşil alan oranı artırıldı. Aralıksız devam eden çalışmalar, aileler ve çocukları memnun etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yeşil alan oranı, nitelikli oyun grupları ve kent mobilyalarıyla, Bayraklı'nın her köşesine modern parklar kazandırıyor, mevcut olanları ise baştan sona yeniliyoruz. Çocuklarımız ve tüm yurttaşlarımız, Bayraklı'da her mevsim baharı yaşasın diye, var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, sosyalleşebileceği ve çocuklarımızın huzurla, güvenle oyunlar oynayabileceği yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Bayraklı'nın parklarına modern dokunuş
Bayraklı'nın parklarına modern dokunuş
Bayraklı'nın parklarına modern dokunuş

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Bayraklı, oyunlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayraklı'nın parklarına modern dokunuş - Son Dakika


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