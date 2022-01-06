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Bayraklı'nın parklarını 'çocuklar' tasarlayacak - Son Dakika

Bayraklı'nın parklarını 'çocuklar' tasarlayacak

06.01.2022 12:30
Bayraklı'nın parklarını 'çocuklar' tasarlayacak

Bayraklı Belediyesi, İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı iş birliğiyle "Çocuklar Bayraklı'daki Oyun Parklarını İzliyor" projesini başlattı.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı iş birliğiyle "Çocuklar Bayraklı'daki Oyun Parklarını İzliyor" projesini başlattı. Avrupa Birliği Etkiniz Programı tarafından desteklenen proje kapsamında, Bayraklı'nın çocukları kendi parklarını denetleyecek, ihtiyaçları tespit edip belediyeye bildirecek.

Çocukların toplumsal yaşama daha çok katılması ve karar mekanizmaları içinde yer alması için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, örnek bir projenin startını verdi. İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı ile birlikte başlatılan "Çocuklar Bayraklı İlçesindeki Oyun Parklarını İzliyor" projesi, Avrupa Birliği Etkiniz Programından da destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında çocuklar, yaş gruplarına göre mahallelerindeki parklarda incelemelerde bulunarak ihtiyaçları tespit edecek. Parklarda olması gereken oyun grupları ve sosyal alanlar, yıl boyunca düzenlenecek çalıştaylarda proje ekiplerine iletilecek. Parkların tasarımları, çocuklar tarafından belirlenecek ve karar aşamasında da çocukların fikirleri belirleyici olacak. Bayraklı Belediyesi de çocukların hayal ettiği parkları hayata geçirecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, toplumsal yaşama daha çok katılması, kendilerini ilgilendiren konularda karar mekanizmalarının başında olması son derece önemli" dedi. Sandal, "'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' ilan ettiğimiz Bayraklı'yı, onların hayalleri doğrultusunda şekillendirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Parklardan yollara, eğitimden kültür sanat ve spora kadar hayatın her alanında çocuklarımızın sözü ve izi olacak. Bayraklı'yı çocukların ve gençlerin kenti yapacağız" diye konuştu. - İZMİR

Bayraklı'nın parklarını 'çocuklar' tasarlayacak

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Avrupa Birliği, oyunlar, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayraklı'nın parklarını 'çocuklar' tasarlayacak - Son Dakika


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