Bayraklı ve Portimo Kardeş Şehir Protokolü İçin Adım Attı - Son Dakika
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Bayraklı ve Portimo Kardeş Şehir Protokolü İçin Adım Attı

Bayraklı ve Portimo Kardeş Şehir Protokolü İçin Adım Attı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Portekiz'in Portimao Belediyesini ziyaret ederek sürdürülebilirlik ve çevre dostu projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. İki şehir arasında sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek için kardeş şehir protokolü niyet mektubu imzalandı.

04.11.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Avrupa Birliği destekli "Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme" projesi kapsamında bürokratlarıyla birlikte Portekiz'in Portimao Belediyesini ziyaret etti. İklim uyum eylem planının hazırlanması, iklim değişikliği ve kalkınma konusunda yerel stratejiler geliştirilmesi konularında ikili temaslarda bulunuldu, incelemeler yapıldı.

Portekiz'in Portimao Belediyesi, Portekiz İsmat Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Avrupa Birliği projesi kapsamında Portekiz'in Portimo Belediye Başkanı lvaro Bila'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette çevre dostu tüketim alışkanlıkları ve geri dönüşüm konuları ele alındı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Portimo'nun geri dönüşüm tesislerini gezerek yerinde incelemelerde bulunurken, Portimo heyeti sürdürülebilirlik alanındaki projelerini anlattı. Portekiz Ismat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Américo Mateus sürdürülebilirlik çalışmalarının sunumunu yaptı. Ziyarette; iki kent için de uygulanabilecek birçok proje ve uygulama konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Bayraklı ve Portimo arasında sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolü için bir niyet mektubu sunuldu. Bu iş birliği ile biyomateryal kullanımının artırılması, çevreci çözümler geliştirilmesi ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında atık yönetimi, su tasarrufu ve çevre bilinci gibi konularda yenilikçi eğitim programları ile toplumsal çevre farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Kentlerimiz arasında güçlü bir bağ oluşacak

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı ve Portimo arasındaki iş birliği; kentlerimizin ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda gelişimi için önemli bir adım teşkil ediyor. Turizm, eğitim ve sürdürülebilir kalkınmada birlikte yapabileceğimiz projelerin önemi daha da artıyor. Kardeş şehir protokolü ile sadece kentlerimizin kalkınmasına yönelik çalışmalar değil, vatandaşlarımız arasında da kalıcı dostluk bağlarının kurulması için iş birlikleriyle karşılıklı fayda sağlanmasını diliyorum. Bu ortaklığın her iki taraf için de başarılı olmasını temenni ediyor ve projeye katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Portimo Belediye Başkanı lvaro Bila da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha yeşil bir çevre için karşılıklı projelerimizi paylaşmak bizler için çok verimli oldu. Geri dönüşüm tesislerimizi gezdik, projelerimizi anlattık. Önümüzdeki süreçte iki kardeş şehir olarak ilişkilerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı ve Portimo Kardeş Şehir Protokolü İçin Adım Attı - Son Dakika

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