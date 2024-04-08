Bayram Arifesinde Ulaşım Zamları Emekçileri Zorluyor

MUSTAFA USTA
Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Demir, "Bayram arifesindeyiz. İnsanlar memleketlerine tatile gidecek, ancak otobüs firmalarına gittiklerinde çok farklı bir fiyat tarifesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla, memleketlerine gitmekte müthiş bir sıkıntı yaşıyorlar" dedi.
Sinop Emek Barış ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Demir, yerel seçimler sonrası gelen zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Demir, şöyle konuştu:
"Zaten seçim sonuçları ekonomik krizin insanlarda yarattığı geçim darlığının bir sonucu aslında. Biliyorsunuz, seçimden önce emeklilerle ilgili verilmiş bir sürü söz tutulmadı. Hatta, emeklilerle alay edilir gibi 'bununla yetinin' dendi. Örneğin, banka promosyonları ve ulaşım araçlarında çeşitli indirimler yapılacağı gibi seçimlerin ertesine de zaman gösterilen bir süreçle birlikte seçimlere girdik. Biliyorsunuz, Türkiye'de resmi rakamlarla 16 milyon emekli var. Bu 16 milyon emeklinin yaklaşık 10 milyonu, devletin onlara reva gördüğü 10 bin lirayla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla seçim sonuçları esas itibariyle Türkiye'nin içinde bulunduğu hem emekliler hem de emekçiler açısından ekonomik krizin bir sonucu. Seçimler sonrasında ne oldu? Zamlar durdu mu? Durmadı. Zaten seçim öncesinde olduğu gibi bütün gıda maddelerine, bütün marketlere tüketim maddelerine gıda, temizlik vesaire her gün etiketlerin değiştirildiğini, fiyatların arttığını zaten görüyoruz. Maliye bakanı açıkladı. Önümüzde süreçte asgari ücretin 2'nci kez arttırma yönüne gidilmemesi noktasında hükümeti uyardıklarını belirtti. Bu da göstermektedir ki, Türkiye önümüzdeki yaza çok sıcak bir şekilde girecek. Dolayısıyla bu sıcaklık emekçiyi, emekliyi bir biçimle yakacak gibi görünüyor.
"EMEKÇİLER AÇISINDAN SÜREÇ GERÇEKTEN ZOR GEÇECEK"
Ulaşıma zam geldi. Şu anda Bayram arifesindeyiz. İnsanlar memleketlerine tatile gidecek ancak otobüs firmalarına gittiklerinde çok farklı bir fiyat tarifesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla, memleketlerine gitmekte müthiş bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu bayramda yine emekliler, emekçiler ve işçiler için aslında bir kriz içerisinde, bir yaşam zorluğu içerisinde geçirilen bir bayram olarak tarihe geçecek gibi görülüyor. Doğal gazın yüzde 25'i devlet tarafından karşılanıyor durumu pek görülmüyordu ama seçimden sonra bunun da kaldırılacağının da işaretleri verildi. Çünkü zam şimdiden açıklandı. Kaldı ki akaryakıt zaten 40 lirayı aşmış durumda. 43-44 lira bandında devam ediyor. Bunun yaratmış olduğu ekonomiye bir biçimiyle tüm tüketim maddelerine ulaşıma, gıdaya ve diğer tüketim maddelerine yansımaların da önümüzdeki yaz çok büyük boyutlara ulaşacağının göstergesi. Maalesef ki emekçiler açısından önümüzdeki süreç gerçekten zor geçeceğe benziyor. Seçim sonuçlarında iktidarın daha önce sarıya boyadığı Türkiye'yi kırmızıya boyadığı gibi önümüzdeki süreçte de bir genel seçimle ya da erken seçimle birlikte bütün Türkiye'nin kırmızıya boyanma durumuyla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum."
Son Dakika › Yerel › Bayram Arifesinde Ulaşım Zamları Emekçileri Zorluyor - Son Dakika
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