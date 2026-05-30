Bayram dönüşü trafik uyarıları: Acele etmeyin, sabırlı olun
30.05.2026 09:49
Uzmanlar, Kurban Bayramı dönüşünde sürücüleri acelecilik, yorgunluk ve aşırı yüklemeye karşı uyardı. Araç kontrollerinin yapılması, trafik kurallarına uyulması ve düzenli mola verilmesi gerektiği vurgulandı.

Kurban Bayramı tatilinden dönüş yolculuğuna çıkacak sürücülere uzmanlardan uyarı geldi. İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, bayram trafiğinde acelecilik, yorgunluk ve dikkatsizliğin kazalara neden olabileceğini belirterek sürücülerin sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Bayram dönüşlerinde trafik yoğunluğunun arttığını ifade eden uzmanlar, sürücülerin yola çıkmadan önce araç kontrollerini mutlaka yapmaları gerektiğine ve kurban etlerinin taşınması sırasında araçlara aşırı yükleme yapılmamasına dikkat çekti.

"Kesinlikle ağır bir şekilde araçları yüklemesinler"

İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Mübarek Kurban Bayramını idrak ettik, dönüş yolculukları başlayacak. Burada yine en başta aracımızın kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra köyümüzde veya başka illerde kurban kesen kardeşlerimiz neticede evlerine getirecekleri kurban etleri var. Bunlar taşıma sırasında kesinlikle ağır bir şekilde araçlarına yüklemesinler, buna dikkat etmemiz ve trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Güvenlik kontrollerini almamız gerekiyor. Yoldaki risk faktörlerini değerlendirerek Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden bakarak riskli bölgelere bunlara da bakmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki cep telefonu ile seyahat esnasında uğraşmamamız gerekir" dedi.

"Sürücülerimizin sabırlı olması gerekiyor"

Sürücülerin sabırlı olması gerektiğine değinen Ramazan Ceylan, "Trafikteyken kesinlikle trafik işaret ve işaretçilerinin bize vermiş olduğu komutlara uymalıyız ki, hem kendimizi hem diğer yol kullanıcılarını riske atmayalım. Bayram yolculukları trafik yönünden yoğun olur. Bu noktada sürücülerimizin sabırlı olması gerekiyor. Yani kesinlikle varmak istediğim noktaya eğer sağ salim varmak istiyorsak bu kurallara uyacağız. Bunun yanı sıra sabırlı olacağız. Yani biz eğer sabretmezsek, stres yaparsak hem kendimizi hem yolcularımızı sıkıntıya düşürürüz hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atmış oluruz. Bu noktada biraz daha hassas olalım. Gideceğimiz yer 3 saatlik bir yoldur, biz 4 saatte gittiğimiz zaman hiçbir şey kaybetmeyiz" şeklinde konuştu.

"Mola süresi de 45 dakikadan aşağı olmaması lazım"

Yolculuk esnasında mola vermek gerektiğini söyleyen Ceylan, "Mola verelim, molaları değerlendirelim. Normal şartlarda binek araçlarda bir saat sınırlaması yok. Ancak ticari araçlarda bir günde zaten 9 saatten fazla araç kullanılamaz. Bunda da en az bir mola vermesi gerekiyor. Mola süresi de 45 dakikadan aşağı olmaması lazım. Biz hususi araçlarımızda kullandığımızda bir saat bir buçuk saat kullandıktan sonra bir mola verelim. Orada bir dinlenelim 15-20 dakika kadar ve araçtan inelim ayaklarımız açılmış olur hem bir temiz hava almış oluruz. Daha sonrasında yolcuğumuza devam edelim ki, herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Birbirimize anlayış gösterelim. Bayramlarda birbirimizi, eşimiz, dostumuzu ziyaret ediyoruz gerekse bu tesislerde birbirimizle bayramlaşalım bunlar güzel şeyler, dikkat edelim" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

