Bayram Mesajı: Dayanışma ve Paylaşma Vurgusu
Bayram Mesajı: Dayanışma ve Paylaşma Vurgusu

Bayram Mesajı: Dayanışma ve Paylaşma Vurgusu
18.03.2026 09:46
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı’nda dayanışma ve paylaşmanın önemini vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; "Sevgi, saygı ve dayanışma ruhuyla harmanlanan bayramlar; mesafeleri kısaltan, gönülleri birleştiren müstesna günlerdir. Paylaştıkça çoğalan mutluluklarımızın, şehrimize ve ülkemize bereket getirmesini diliyorum" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, bir ay boyunca sabır, ibadet ve kardeşlik duygularıyla ihya edilen Ramazan-ı Şerif'in ardından bayrama kavuşmanın sevincini paylaştı. Tüm İslam aleminin ve iş dünyasının bayramını tebrik eden Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken, bayramın coşkusunu hep birlikte solumanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Her ne kadar zaman zaman çocukluğumuzun o eski bayramlarını özlemle ansak da bayramlar özünde; dini duyguların pekiştiği, yardımlaşma ve paylaşma kültürünün en zirve noktaya ulaştığı özel zamanlardır. Sahur ve iftarların bereketiyle taçlanan bu kutlu ayın sonunda, küslerin barıştığı, sevgi köprülerinin kurulduğu ve tüm dünyada çocukların yüzünün güldüğü bir bayram iklimi temenni ediyorum."

Ekonomik ve ticari kalkınmanın temelinde birliğin yattığını vurgulayan Başkan Gülsoy, iş dünyasına yönelik mesajında şunları kaydetti:

"Kayseri iş dünyası olarak; dayanışma içerisinde üretmeye, istihdam sağlamaya ve güçlü bir Türkiye vizyonu için ülkemiz ekonomisine katma değer sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ticaretin de ruhunda var olan güven, doğruluk ve adalet anlayışını; bayramın bizlere hatırlattığı ahlaki değerlerle daha da pekiştirmeliyiz. Paylaşma kültürümüzü ticari hayatımızın da merkezine koyarak, omuz omuza daha büyük hedeflere yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz milletimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm üyelerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor; sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

