Bayram öncesi otogarlarda yoğunluk başladı - Son Dakika
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Bayram öncesi otogarlarda yoğunluk başladı

05.07.2022 13:38
Bayram öncesi otogarlarda yoğunluk başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Otogarlardaki yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.

İstanbul Esenler Otogarı'nda bayram hareketliliği başladı. 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlara akın etti. Kimi vatandaşlar bilet fiyatlarını normal bulurken kimileri de pahalı buldu. Bayram tatili nedeniyle şehir dışına gitmek için otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Bilet fiyatları ise ortalama 500-750 lira arası değişiyor. Otogarlardaki yoğunluksa Kurban Bayramı'nın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

"YOLCU KAPASİTESİ DOLDU"

Yoğunluk nedeniyle yolcu kapasitesinin dolduğunu belirten Yazıhaneci, Abdurrahman Sarı, "Otogarın ortalamasıyla Ankara'ya kadar 350-400 TL civarında Ordu, Tokat, Sivas civarları 500 TL daha ileri gittiğinizde 600-700 liraya kadar bilet fiyatları var. Bu bayram gerçekten yoğun ve güzel iş var. Fiyatların yüksek olmasına rağmen Anadolu'ya yoğun ilgi var. Yolcu kapasitesi doldu. Tokat, Yozgat, Sivas Orta Anadolu Orta Karadeniz'e çok yolcu potansiyeli var. Araçlar yetişmiyor şu anda. Ben normalde 3 servis yapıyordum Tokat Erbaa'ya, şu anda 7 servise çıkardım" diye konuştu.

"BAYRAMI BALIKESİR'DE GEÇİRECEĞİM"

Bayram tatilini Balıkesir'de geçireceğini söyleyen Arzu Selamet, "Bayramı Balıkesir'de geçireceğim. Bileti bugün aldım. Bir tane alabildim 7 yaşındaki kızıma alamadım. Onu kucağıma alacağım. Hayat şartları malum. Fiyatlar yüksek. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

"YOĞUNLUK ÇOK OLDUĞUNDAN İLAVE ARABALAR KALKIYOR"

Yoğunluğun fazla olması nedeniyle ilave araçların kalktığını dile getiren Yazıhaneci, Kenan Yaver, " Erzincan'a 500-550 lira kesiyoruz. Diğer firmalar 750-650 de kesebiliyor. Biz yöre firması olduğunuz için 500-550 lira kesiyoruz. Yoğunluk çok olduğundan ilave arabalar kalkıyor. Böyle de olunca fiyatlar şişiyor" şeklinde konuştu.

"BİLETİ BİR AY ÖNCEDEN ALDIK"

Biletleri bir ay önceden aldığını belirten Ali Oran ise "Bileti bir ay önceden aldık. Fiyatlar normal. Yakıt fiyatlarına göre normal. Firmalar zarar ediyor. Kurtarmıyor o nedenle normal. Eşimle çocuğumu Mardin'e gönderiyorum. Ben bayramda dinleneceğim. Ailemiz Mardin'de eşim onları görmeye gidecek" ifadelerini kullandı.

(Zehra Baykal - Emre Baba - İHA)

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Kaynak: İHA

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