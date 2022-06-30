Bayram öncesi yetimlerin yüzleri güldü - Son Dakika
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Bayram öncesi yetimlerin yüzleri güldü

30.06.2022 10:47
Bayram öncesi yetimlerin yüzleri güldü

Bilecik İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları, Kurban bayramı öncesi yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Bilecik İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları, Kurban bayramı öncesi yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, tespit ettikleri 14 yetim ortaokul öğrencisine kıyafet yardımında bulundu. Organize edilen programda çocuklar kendi beğendikleri kıyafet ve ayakkabılarını aldı. Kurban Bayramı öncesinde bayramlık giysilerine kavuşmanın sevinci yaşayan çocuklar ise gönüllülere teşekkür etti.

Öte yandan müftülük makamında yetim öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Ali Erhun, çocukları mutlu ederek bizleri de mutlu ettiniz diyerek Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları temsilci ve gönüllülerine teşekkür etti. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, gençlik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram öncesi yetimlerin yüzleri güldü - Son Dakika

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