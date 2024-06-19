Bayram tatilinde Balıklıgöl'e ziyaretçi akını - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayram tatilinde Balıklıgöl'e ziyaretçi akını

Turizm kenti Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

19.06.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatilinde Balıklıgöl'e ziyaretçi akını

ŞANLIURFA - Turizm kenti Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanında inanç turizminde de önemli bir yere sahip tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Balıklıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlardan iş insanı Eyüp Öncel, yoğunluğun her kesime katkı sağladığını belirterek, 2019 yılını "Göbeklitepe Yıllı" ilan ederek Şanlıurfa'yı dünyaya tanıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Öncel, "Arefe günü Ankara'dan Şanlıurfa'ya geldik. Maşallah Balıklıgöl'ün yoğunluğunu, turizmin yoğunluğunu görüyorsunuz. 2019 yılını, Cumhurbaşkanımız 'Göbeklitepe yıllı' olarak ilan etti. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunluktan dolayı çok memnunuz. İnşallah bu yoğunluğun devam etmesini temenni ediyoruz. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından insanlar buraya ziyarete geliyorlar. Biz Urfalı olarak buraya geliyoruz inanın yoğunluktan dolayı kendimize yer bulamıyoruz" dedi.

Ailesiyle Van'dan Şanlıurfa'ya gelen Yunus Demir ise, "Balıklıgöl gerçekten gelip görülmesi gerekiyor. Manevi havası ve atmosferi çok şahane bir yer" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram tatilinde Balıklıgöl'e ziyaretçi akını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:38 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu
08:38 AK Parti’de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model Artık daha görünür olacaklar AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model! Artık daha görünür olacaklar
08:18 Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım Arda Güler, kendi golünü izledi Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi
08:06 Arda Güler’in muhteşem golüne Real Madrid’in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi Arda Güler'in muhteşem golüne Real Madrid'in yıldızı da tepkisiz kalmadı: Arda abi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 12:16:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bayram tatilinde Balıklıgöl'e ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement