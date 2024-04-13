Bayram Tatilinde Yol Hipnozuna Dikkat!

Bayram tatilinin son gününde yola çıkacak sürücülere araç kullanımı sırasında karşılaşılabilecek yol hipnozu tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı bir yolculuk için sürücülerin saat başı mola vermeleri ve araç kontrollerinin yapılması gerektiği uyarısında bulundu.
Ramazan Bayramı tatili sona ererken yollardaki araç yoğunluğu da artıyor. Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, tatil sonrası araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, yol hipnozundan korunmak için saat başı molanın önemine dikkat çekerek, "Belli süre araç kullandığımız zaman yani mola süresini geçirirsek gözlerde dalma başlıyor. Yani yol hipnozu dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Böyle durumlarla karşılaşmamak için kesinlikle dinlenme sürelerini daha fazla yapmamız lazım. Yani dalgın bir şekilde araç kullanırsak biz yolun kenarında bulunan bir ağacı yolun ortasına gelmiş gibi görebiliriz ya da yolun ortasında olan bir engeli yolun sağında veya solundaymış gibi görebiliriz. İşte bu göz dalması, yol hipnozu dediğimiz olay meydana gelir. Beyinde bazı değişiklikler yani görüntü şeklinde değişiklikler oluyor. Bu yorgunlukla alakalıdır. Dolayısıyla bizim bu yorgunluğu en aza indirmemiz lazım. Yani eğer ki çok yorgunsak, o gün seyahat etmeyelim. Yoldaysak arabamızı çekelim müsait bir yere orada bir süre dinlenelim hatta gerekiyorsa uyuyalım. Ertesi gün gidelim yani hiçbir zaman için bir kendimizi ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atmayalım" dedi.
"Öncelikli olarak hız sınırlarına uymamız en önemlisi"
Yolculuk boyunca trafik kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğine değinen Ramazan Ceylan, "Bugünlerimizi keder ve hüzne çevirmememiz için trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Öncelikli olarak tabii ki hız sınırlarına uymamız en önemlisi. Emniyet kemerimizi takacağız, yolcu ve sürücüler olarak. Bunun yanı sıra aracımızla ilgili yapılması gereken sezonla ilgili bakımlarımızın tam olması gerekiyor. Bu bakımların tam ise yola çıkmamız gerekiyor. Bunun içerisinde ne var dersek, yaz ve kış lastiklerimiz artık kış lastiği takma zorunluluğu bitti bundan sonraki süreçte yaz lastiği takılması gerekiyor. Yaz lastiğimizle seyahat edeceğiz. Soğutma suyumuzun, klimamızın, araçla ilgili olarak cam sileceklerimizin, cam silecek suyumuzun tam olması önemli. Bunların hepsinin tam olduğundan emin olmak gerekiyor. Yola çıktıktan sonra da trafik kurallarına kesinlikle uymalıyız. Hız sınırı, cep telefonuyla oynamamamız ve konuşulmaması ve kesinlikle mola sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
"Telafisi olmayan hatalar yapmamamız gerekiyor"
Ceylan, "Yola çıktınız buradan diyelim ki İstanbul'a gideceksiniz molasız gitmemelisiniz. Neticede birkaç saatte bir, 1 saat olur, 2 saat olur bu aralarda mola vermemiz, kendi vücudumuzu dinlendirmemiz gerekiyor. Telafisi olmayan hatalar yapmamamız gerekiyor. Kurallara uyarak trafik kazalarını en aza indirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KONYA
Son Dakika › Yerel › Bayram Tatilinde Yol Hipnozuna Dikkat! - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram mazbatasını alarak göreve başladı. Bayram, devir teslim töreni sonrası görevine başladığını açıkladı.
Ardahan'da CHP'li Faruk Demir'in seçimi kazandığı ancak AK Partili Yunus Baydar'ın seçim sonuçlarına itiraz ettiği bildirildi.
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. olan İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar dikkat çekerken Akşener'in karşısına çıkacak ilk aday da belli oldu. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, olağanüstü kurultayda aday olacağını duyurdu. Partideki son istifalarda kongre vurgusu öne çıkarken Akşener'in parti liderliğinde ısrar edeceği öne sürülüyor.
31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı. Fazlaca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Altınova'ya hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ederken, CHP adaylarının önde bitirdiği Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yeniden sayım süreci başladı. AKP'nin itirazı sonucu Beykoz'da yeniden sayım başlarken, CHP de Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na giderek, 'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz' dedi.
Yerel seçimlerde seçilen Koray Kıraç, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mazbatasını alarak ilçede eser ve hizmet belediyeciliğini devam ettireceklerini belirtti. Sandıkçı, Canik halkıyla birlikte çalışarak ilçeye değer katacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, seçimlerin ardından mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tuncer, Mezitli'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini ve Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin alınan kararın da bugün yazılacağını söyledi. Türkiye geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini ifade etti. Van seçimlerinde YSK tarafından verilen son karara ilişkin de konuşan Yener, 'Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak' açıklamasında bulundu. - ANKARA
Hatay'da yaşayan Hilda Cöcen Koku, yerel seçimlerde 5 erkek rakibine karşı verdiği kıyasıya mücadeleyi en yakın rakibine 300 oy fark atarak 1. sırada bitirdi. Pirireis Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar oldu.
Erzurum'un turizm açısından önemli merkezlerinden Tortum ve Uzundere ilçesindeki projeler, Vali Mustafa Çiftçi tarafından değerlendirildi. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Vali Çiftçi'ye, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Tortum ve Uzundere vadilerinde doğa sporlarının canlandırılması için uygulanabilecek projeler hakkında bilgi verdi.
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçim zaferinin ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?