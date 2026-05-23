Bayram Yolculuğunda Yoğunluk

23.05.2026 16:30
Kurban Bayramı tatili için otogarda yoğunluk yaşanıyor. Ek seferler düzenlendi.

Kurban Bayramı tatilini yakınlarının yanlarında geçirmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin otogar çıkışındaki görüntüsü havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Otogarda yoğunluk yaşandığı görüldü. Otobüs firmalarının ek seferler koyduğu öğrenilirken, otogarda çıkışında arka arkaya dizilen otobüslerin görüntüsü dron kemarasına yansıdı.

Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Harun Akkaya, "Tatil nedeniyle memleketimize Tekirdağ'a gideceğiz. Bir hafta ailemle zaman geçireceğim. İstanbul'a arkadaşımın yanına geldim" dedi.

Ozan Oğar, "Ben inşaatta çalışıyorum. Bayrama gideceğiz. Yol 18 saat. Tatil 9 gün çok iyi" diye konuştu. Ömer Yiğit Aydın, "Edirne'den Zonguldak'a gittiğini söyleyen "Ailemizi özledik. 9 günlük bayram iyi gelecek. Otobüs fiyatları biraz pahalı. Otobüsler zamanında gelmiyor. Bekletiyorlar. Uzak yollara gidiyoruz. Ben cumadan yola çıktım" dedi.

Bileti güçlükle bulduğunu söyleyen Esra Çelik, "Tekirdağ'da yaşıyorum. Ankara'ya gideceğiz. Akraba ziyareti için gideceğiz. Çok dolu. Alarm kurduk. Öyle bilet bulduk" diye konuştu.

Babasıyla birlikte yakınlarının yanına Bursa'ya gittiğini söyleyen Yasin Tarraf, "Öğrenci olduğum için çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Ziyareti bitirip tekrar ders çalışmam lazım. Bayramdan sonra sınavlar başlıyor" şeklinde konuştu.

Yoğunluk nedeniyle ek seferler yaptıklarını belirten şoför Mahmut Çelenk,"Hayırlı bayram dileriz. Önceliğimiz yolcularımızı sağsalim yakınlarının yanına götürmek. Ek seferler başladı. Yolcu yoğunluğu başladı. Normalde günlük 4 servis yapıyorduk. Şimdi firma olarak 7 servis yapıyoruz. 3 ek servisimiz çıktı. Doluluk olayı burda oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

