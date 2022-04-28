Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika
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Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı

28.04.2022 14:44
Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı

Eskişehir Valiliği, Ramazan Bayramı'nda trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosunun yer aldığı afişler hazırladı.

Eskişehir Valiliği, Ramazan Bayramı'nda trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosunun yer aldığı afişler hazırladı.

Türkiye'de Ramazan Bayramı boyunca ailesini ve akrabalarını ziyaret etmek adına milyonlarca vatandaş yollarda olacak. Yaşanacak yoğunluk neticesinde trafikte oluşabilecek olumsuzluklara dikkat çekmek adına Eskişehir Valiliği bir çalışma yaptı. Ramazan Bayramı süresince, trafik tedbirleri çerçevesinde, trafikte emniyet kemerini yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak için "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganının yer aldığı afişler hazırlayarak, vatandaşların trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyardı. - ESKİŞEHİR

Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı
Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı

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Ramazan Bayramı, Eskişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika


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