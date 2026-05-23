Bayramda 1506 Ek Uçuş Planlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayramda 1506 Ek Uçuş Planlandı

Bayramda 1506 Ek Uçuş Planlandı
23.05.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bayramda yolcu talebi için 21 Mayıs-3 Haziran'da 1506 ek uçuş duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacıları tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını belirterek, " Havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını bildirdi.

"21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı"

Bakan Uraloğlu, vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla havayolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini vurgulayarak, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla havayollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı" ifadelerini kullandı.

Planlanan ilave seferlerin bin 214'ünün iç hatlarda, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini kaydeden Uraloğlu, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesinin artırıldığını söyledi.

Havayollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğini söyleyen Uraloğlu, "Yolcu talebine göre havayolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Ankara, Turizm, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayramda 1506 Ek Uçuş Planlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:56:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bayramda 1506 Ek Uçuş Planlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.