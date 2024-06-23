Bayramda evi yanan ailenin yaralarını Büyükşehir saracak - Son Dakika
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Yerel

Bayramda evi yanan ailenin yaralarını Büyükşehir saracak

Bayramda evi yanan ailenin yaralarını Büyükşehir saracak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurban Bayramı'nın birinci gününde evi yanan Yılmaz ailesini ziyaret ederek evlerini yeniden yaşanabilir hale getireceklerinin sözünü verdi.

23.06.2024 15:36
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Bayramda evi yanan ailenin yaralarını Büyükşehir saracak

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kurban Bayramı'nın birinci gününde evi yanan Yılmaz ailesini ziyaret ederek evlerini yeniden yaşanabilir hale getireceklerinin sözünü verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bir bayramı daha hemşehrileriyle bir arada geçirdi. Kurban Bayramı Arifesi'nden bayramlaşmaya başlayan Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Şehitliği ile tarihi Başçeşme Mezarlığı'nı ziyaret ederek yakınlarına dua etmeye gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Sonrasında da CHP Balıkesir İl Başkanlığının bayramlaşmasına katılararak partililerinin bayramını kutladı. Zağnos Paşa Camisi'nde bayram namazını kılmasının ardından il protokolü ve bölge esnafıyla bayramlaşan Başkan Ahmet Akın, 9 günlük bayram tatilinde; çarşı merkez, Balıkesir Huzurevi, Karesi Huzurevi, Ayten-Burhan Erdayı Çocuk Evleri, Altıeylül ilçesi Pamukçu, Macarlar, Karakavak, Gaziosmanpaşa Mahalleleri ve Gönen ilçesini ziyaret etti.

Evi yanan ailenin mağduriyeti giderilecek

Gittiği her yerde büyük bir içtenlikle ve sevgiyle karşılanan Başkan Ahmet Akın, bayramın birinci günü evi yanarak kullanılmaz hale gelen Yılmaz ailesine geçmiş olsun demek ve yaralarını sarmak için ziyarette bulundu. Altıeylül İlçesi kırsal Karakavak Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz ailesini teselli eden Başkan Ahmet Akın, kısa sürede mağduriyetlerini gidereceklerinin ve evlerini yeniden yaşanabilir hale getireceklerinin sözünü verdi.

Gönen'de düzenlenen Geleneksel 30. Sebeblili Hüseyin Pehlivan Güreşlerini izleyen Başkan Ahmet Akın, Başpehlivan Güreşlerinde 1. olan Hüseyin Gümüşalan'ı tebrik etti.

EURO2024 heyecanını şehrin dört bir yanında yaşatarak Türkiye A Milli Futbol Takımı'na destek veren Başkan Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi'ne ait LED ekranlarda; Türkiye A Milli Futbol Takımı karşılaşmalarını canlı olarak yayınlattı. İlk maçı Gönen Cumhuriyet Meydanı'nda hemşehrileriyle birlikte takip eden Başkan Ahmet Akın "Balıkesir milli heyecanı doyasıya yaşayacak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayramda evi yanan ailenin yaralarını Büyükşehir saracak - Son Dakika

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