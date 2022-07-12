Bayramda şehit annesinden şehit annesine vefa - Son Dakika
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Bayramda şehit annesinden şehit annesine vefa

12.07.2022 15:45
Bayramda şehit annesinden şehit annesine vefa

Samsunlu şehit annesi Bedriye Hamlı, kader arkadaşı şehit annesi Ayşe Gürdamar'ın kabrine vefa ziyareti gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Samsunlu şehit annesi Bedriye Hamlı, kader arkadaşı şehit annesi Ayşe Gürdamar'ın kabrine vefa ziyareti gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Samsunlu şehit annesi Bedriye Hamlı'nın kader arkadaşı ve mahalle komşusu olan şehit annesi Ayşe Gürdamar 99 yaşında iken bir ay önce 8 Haziran günü vefat etmişti. İki şehit annesi uzun yıllar birlikte Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'nde kabirleri bulunan şehitlerini birlikte ziyaret etmişlerdi. Pandemi yasakları nedeniyle bir süre görüşemeyen şehit anneleri en son Ramazan Bayramı'nda uzun bir aradan sonra bir araya gelerek hasret gidermişlerdi. Şehit Çavuş Şenol Gürdamar'ın annesi olan Ayşe Gürdamar'ın 8 Hazirandaki ani ölümü Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın 86 yaşındaki annesi Bedriye Hamlı'yı ve sevenlerini çok üzmüştü.

Şehit annesi Bedriye Hamlı kader arkadaşı şehit annesi Ayşe Gürdamar'ı en son Ramazan Bayramı'nda evinde ziyaret etmiş, kucaklaşıp hasret gidermişlerdi. Kurban Bayramı'nda ise bu defa şehit annesi Bedriye Hamlı çok değer verdiği şehit annesi Ayşe Gürdamar'ın Samsun Asri Mezarlık içerisindeki kabrine bir vefa ziyareti gerçekleştirdi. Şehit annesi Bedriye Hamlı, şehit annesi Ayşe Gürdamar'ın kabrine gerçekleştirdiği vefa ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua edip, mezarına kırmızı bir gül bıraktı. Şehit annesi Bedriye Hamlı bu ziyaretin akabinde ise Asri Mezarlık Şehitliği'ne geçerek hem oğlu şehit Astsubay İlhan Hamlı'yı, hem de kader arkadaşı şehit annesi Ayşe Gürdamar'ın oğlu Şehit Çavuş Şenol Gürdamar'ın kabirlerini de ziyaret ederek çok duygulandıran bir Kurban Bayramı ziyaretini daha gerçekleştirmiş oldu.

Yaşadığı şehit acısı nedeniyle bayramların kendisini çok üzdüğünü, bayramları bayram tadında yaşayamadıklarını belirten şehit annesi Bedriye Hamlı, "30 yıl önce oğlumu şehit verdim. Benim için 30 yıldır hiçbir bayramın tadı yok. 30 yıldır her bayram evimin penceresinde oğlum gelecek diye bekliyorum. O gelmeyince ben şehitliğe oğlumun yanına geliyorum. Her bayram biz anneler şehitlikteyiz. Daha ne kadar oğlumun yanına şehitliğe gelebilirim bunu bilmiyorum. Ayşe Gürdamar hem kader hem de mahalle arkadaşım ablam bir şehit annesiydi. O artık gelemiyor. Kendisini 8 Haziran'da kaybettik. Birlikte Asri Mezarlık Şehitliği'ne şehit evlatlarımıza koşarak gelirdik. Ne acıdır ki ben bu bayram kader arkadaşım Ayşe Gürdamar'ın asri mezarlık içerisindeki mezarını ziyaret ettim. Daha sonrada anne şefkati ile şehit annesi Ayşe Gürdamar'ın yerine şehitlikte şehit Çavuş Şenol Gürdamar'ın kabrini de ziyaret ederek dua okudum. Bu benim için bir vefa borcuydu. Bu Kurban Bayramı'nda bunu yerine getirmeye çalıştım. Bir bayramı daha buruk geçirdik. Şikayet etmiyorum bu bizim kaderimiz" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayramda şehit annesinden şehit annesine vefa - Son Dakika

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