Bayramda Vatandaşlarla Buluştu

Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Avşar Aslan; Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Sarız ilçesinde başladığı bayramlaşma programını Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde sürdürdü.

Tomarza ziyaretindeki bayramlaşma programı kapsamında Aile Çay Bahçesi'nde ağırlanan Avşar Aslan, burada vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Aslan, kendisine iletilen sağlık alanındaki talep ve sorunları da dinledi. Görüşmeler sırasında bazı vatandaşların sağlık hizmetleriyle ilgili yaşadığı problemlerin çözümü için gerekli girişimlerde bulunarak anında yardımcı olan Aslan, vatandaşların takdirini kazandı. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken; vatandaşlar da bayram vesilesiyle kendileriyle bir araya gelen Avşar Aslan'a teşekkür etti.

Tomarza'daki programını tamamlayan Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Avşar Aslan; bayramlaşma ziyaretlerini sürdürmek üzere Develi ilçesine hareket etti. - KAYSERİ