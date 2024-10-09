Bayramhacı Bölgesi İçin Turizm Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayramhacı Bölgesi İçin Turizm Protokolü İmzalandı

Bayramhacı Bölgesi İçin Turizm Protokolü İmzalandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Bayramhacı bölgesinin turizm potansiyelini canlandırmak amacıyla destek protokolü imzaladı. Protokol, bölgenin jeotermal kaynakları ve doğal güzellikleri ile Türkiye turizmine katkı sağlama hedefini taşıyor.

09.10.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bayramhacı bölgesinin turizm potansiyelini canlandırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile bir destek protokolü imzaladı. Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında imzalanan protokolde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Bayramhacı, jeotermal kaynakları ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin yeni turizm merkezi olacak" dedi.

'Ortak akıl' ile hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, deniz ve peri bacalarıyla çevrili eşsiz güzellikteki Bayramhacı'nın termal su kaynaklarını Kayseri ve Türkiye turizmine kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kocasinan'ı her alanda kalkındırmak için projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, "ORAN Kalkınma Ajansı ile Bayramhacı bölgesi için yapılacak faaliyetlere yönelik destek protokolünü imzalıyoruz. Bayramhacı'nın turizm potansiyelini ortaya çıkararak bölgeyi turizm açısından zenginleştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla işbirliği yapacağız. Bu işbirliği neticesinde ortaya çıkacak fizibilite çalışmasının ardından uygulama adımlarını teker teker hayata geçireceğiz. Önceki çalışmalarımız da bu süreçte önemli bir temel oluşturacak. Dünya çapında örnek olan Çekya'daki 200 yıldan fazla hizmet veren termal bölgeleri inceledik. Sadece sıcak suyla sınırlı olmayan, medikal kür merkezi ve yaşayan şehir konseptiyle planlanan yerleri gördük. Bu örnekleri temel alarak Bayramhacı ve diğer termal kaynaklarımızı entegre etmeyi planlıyoruz. Barajın diğer tarafında Nevşehir'in Göreme, Avanos ve Ürgüp ilçeleri bulunuyor. Bu bölgeye gelen turistler zaman zaman Bayramhacı'yı da ziyaret ediyor. Biz de Bayramhacı'yı Erciyes ve Kapadokya ile bütünleştirecek bir turizm merkezi oluşturmak için çalışıyoruz. Hem şehrimize hem de Türkiye turizmine kazandırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Dünya çapında tanıtımı için yaptığımız çalışmaları en kısa zamanda hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise projenin teknik bir fizibilite çalışması olacağına dikkat çekerek, "2024 yılı Turizm Fizibilite Destek Programı kapsamında bu değerli projeyi titizlikle sunduğunuz için tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah bu fizibilite çalışması ile Kayseri yeni bir turizm alanına kavuşacak ve turizm bağlantıları güçlenerek yerel kalkınmaya destek sağlayacaktır. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Öte yandan protokol kapsamında yapılacak fizibilite çalışmaları, Bayramhacı'nın jeotermal kaynakları ve doğal güzelliklerinin turizme kazandırılmasını amaçlıyor. Kapadokya coğrafyasının bir parçası olan Bayramhacı, bu çalışmalar sonucunda şehrin yeni turizm merkezi olma yolunda ilerleyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Kocasinan, Türkiye, kayseri, Ekonomi, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayramhacı Bölgesi İçin Turizm Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:40 THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 14:51:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bayramhacı Bölgesi İçin Turizm Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.