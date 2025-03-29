Bayramı arefesinde şehitler kabirleri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Bayramı arefesinde şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

Bayramı arefesinde şehitler kabirleri başında dualarla anıldı

Antalya'da Ramazan Bayramı arefesinde Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı.

29.03.2025 17:32  Güncelleme: 17:39
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Antalya'da Ramazan Bayramı arefesinde Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler dualarla anıldı. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, ailelerin bayramı kutlandı.

Ramazan Bayramı arefesinde Antalya Uncalı Şehitliği'nde anlamlı bir anma programı düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan savunmasında şehit düşen kahramanlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, şehit ailelerinin bayramlarını da kutlayan protokol üyeleri, ailelerle sohbet etti.

Anma programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Müge Gezginci Ünsal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, kuvvet komutanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, antalya, Yerel, Son Dakika

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