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Bayrampaşa'da Atatürk Kır Koşusu düzenlendi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Atatürk Kır Koşusu düzenlendi

Bayrampaşa'da düzenlenen Atatürk Kır Koşusu'nda öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner takdim etti.

Bayrampaşa\'da Atatürk Kır Koşusu düzenlendi
22.12.2023 - 17:06,  Güncelleme: 17:09
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Bayrampaşa'da okullar arasında düzenlenen Atatürk Kır Koşusu'nda yüzlerce öğrenci kıyasıya bir mücadele verdi. Profesyonel atletlere taş çıkartarak dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner verdi.

Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayrampaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Atatürk Kır Koşusu Adapark'ta yapıldı. Koşuda ortaokul ve lise öğrencileri dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen koşuda yüzlerce öğrenci okulları için ter döktü. Koşunun ardından dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından takdim edildi.

"Sporda markalaşan ilçe Bayrampaşa"

Bayrampaşa'nın bir spor kenti olduğuna vurgu yapan Başkan Atila Aydıner, "Koşuya katılan, dereceye girmek için büyük mücadele veren sevgili öğrencilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugün, Bayrampaşa her alanda, her kulvarda sporcuların yetiştiği; sporda markalaşan bir ilçe olmuştur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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