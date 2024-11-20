Bayrampaşa\'da Kentsel Dönüşüm Ve Güvenli Yaşam Alanları İçin Tarihi Adım

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa'daki eski yapı stokunun yenilenmesini, kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, depreme dayanıklı ve güvenli modern yaşam alanları oluşturulmasını amaçlayan düzenlemeler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Önümüzde yüzde 85'inin dönüştürülmesi gereken bir ilçe var. Bayrampaşa'da depreme dayanıklı, yepyeni bir kent kuracağız" dedi.

Olası Marmara depremine karşı Bayrampaşa'nın dirençli ve güvenli bir ilçe haline getirilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi, hak temelli, yerinde kentsel dönüşüm modeliyle soruna kalıcı çözüm üretmeyi hedefliyor.

Bayrampaşa'daki olası bir depreme karşı önlem olacak düzenlemeler, İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumunda oy birliği ile kabul edildi. Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mutlu, "Bu ilçemiz için tarihi bir adım. Önümüzde yüzde 85'inin dönüştürülmesi gereken bir ilçe var. Bayrampaşa'da depreme dayanıklı, yepyeni bir kent kuracağız. Başından beri sürece olumlu katkı sunan, karara destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bayrampaşa'mız ve halkımız için hayırlı olsun" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm şirketi kuruldu

Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla Bayrampaşa Belediyesi'nin garantörlüğünde BAYTAŞ anonim şirketi kuruldu. Planlarını tamamlayan ve alanında uzman bir ekip oluşturan BAYTAŞ, vatandaşları borçlandırmadan, ada bazlı yerinde dönüşüm yapacak.

İmar planlarına kentsel dönüşüm ayarı

Vatandaşların kendi parsellerinde binalarını yenileyebilmelerini teşvik etmek amacıyla da imar plan notlarında önemli değişiklikler yapıldı. Bayrampaşa Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısında kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Plan Notları Revizyonu ile mevcut plan notlarındaki ifade belirsizlikleri giderildi ve uygulamadaki çelişkiler netleştirildi. Düzenlemelerle, Bayrampaşa'da imar artışını sınırlayan bir dizi faktör kaldırılarak bina yükseklikleri, ön-yan ve arka bahçe yapı yaklaşma mesafeleri komşu ilçelerdeki uygulamalarla eşit hale getirildi.