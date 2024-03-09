BDDK Başkanı Bayburt Belediye Başkanı'na ziyarette bulundu - Son Dakika
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BDDK Başkanı Bayburt Belediye Başkanı'na ziyarette bulundu

BDDK Başkanı Bayburt Belediye Başkanı\'na ziyarette bulundu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt'a ziyaret gerçekleştirerek Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti. Ziyarette, Bayburt Belediyesi'nin yatırımları hakkında bilgi verildi ve hediyeler takdim edildi.

09.03.2024 10:06  Güncelleme: 10:10
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Bir dizi ziyaret için Bayburt'a gelen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, beraberindeki heyetle Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Belediye Meclis Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Başkan Pekmezci, BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nu Bayburt'ta ve Bayburt Belediyesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Bayburt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kavcıoğlu ise baba ocağı Bayburt'ta bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Pekmezci BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve misafirlerine ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Hediye takdiminin ardından sona eren ziyarette Kavcıoğlu'na Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İş Adamları Naci Çelik, Sunay Turan, Ali Güler ve kalabalık bir heyet eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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