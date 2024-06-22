'Beauty Of Turkey 2024' Ödül Töreninde İhlas Haber Ajansı'na 'Yılın En İyi Haber Ajansı' Ödülü Verildi - Son Dakika
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'Beauty Of Turkey 2024' Ödül Töreninde İhlas Haber Ajansı'na 'Yılın En İyi Haber Ajansı' Ödülü Verildi

Ankara'da düzenlenen 'Beauty Of Turkey 2024' ödül töreninde İhlas Haber Ajansı'na 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü verildi. Törene iş adamları, sanatçılar ve basın mensupları katıldı. Ödülü İHA Muhabiri Burak Can Ekizoğlu aldı.

22.06.2024 23:57
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Ankara'da düzenlenen 'Beauty Of Turkey 2024' ödül töreninde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü verildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Beauty Of Turkey 2024' yarışmasında ödül töreni de düzenlendi. Törene çok sayıda iş adamı, sanatçı ve basın mensupları katıldı. Programda İhlas Haber Ajansı'na 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü verildi. İhlas Haber Ajansı'nı temsilen ödülü İHA Muhabiri Burak Can Ekizoğlu aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Beauty Of Turkey 2024' Ödül Töreninde İhlas Haber Ajansı'na 'Yılın En İyi Haber Ajansı' Ödülü Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Beauty Of Turkey 2024' Ödül Töreninde İhlas Haber Ajansı'na 'Yılın En İyi Haber Ajansı' Ödülü Verildi - Son Dakika
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