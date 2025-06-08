Bebekler için deniz uyarısı!

Uzmanı uyardı: " 6 aydan küçük bebeğinizi denize sokmayın"

Uzm. Dr. Tunç Aydın, bebeklerin havuza veya denize ne zaman girebileceği konusunda aileleri uyardı

DENİZLİ - Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte bebeklerin havuz veya denize ne zaman girebilecekleri konusunda aileleri uyaran Denizli Özel Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, "Bebekler 6. aydan sonra denize gönül rahatlığıyla girebilir. Ancak açık havuzlar için 1 yaşından sonra gitmelerini öneriyoruz" dedi.

Denizli Özel Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tunç Aydın, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte bebeklerin deniz veya havuza ne zaman ve nasıl girmeleri gerektiği konusunda önemli bilgiler paylaştı. Uz. Dr. Aydın, ebeveynlere bebeklerin 6. aydan önce deniz ve havuza girmelerini önermediklerini ama 6. aydan sonra gönül rahatlığıyla denize götürebileceklerini ama açık havuzlar için ise 1 yaşından sonra gitmeleri konusunda uyardı. Deniz suyu sıcaklığının 32-34 derece aralığında olması ve gölge bir alanda girmeleri daha iyi olacağını ve mutlaka deniz ve havuza girdikten sonra çocukların ve bebeklerin mayoları değiştirilmesi gerektiğini belirten Uz. Dr. Aydın, "Bebeklerin ve çocukların deniz ve havuza girdikten sonra ıslak kalmamaları sağlanmalı. Yine vücudu mümkün olan en kısa zamanda kurutulması gerekiyor. Sonrasında nemlendiriciyle vücut koruma altına alınmalı" dedi.

"Bebeklerde 6 aydan küçükler direkt güneşe maruz kalmamalı"

6 aydan küçük bebeklerin direkt güneşe maruz kalmamalarını dile getiren Uz. Dr. Tunç Aydın, "6 aydan küçük bebeklerde direkt güneşte maruz kalmayı önermiyoruz. 6. aydan sonra ise mümkün ise saat 10.00 ile 16.00 aralığında güneşin dik geldiği saatlerde güneşe direkt maruz kalmamalı. 6 aydan büyük bebeklerimizde güneş kremi kullanımı başlayabilir. 6 aydan öncesinde mümkün olduğunca güneş kremi kullanımı da istemiyoruz. 6 aydan sonrasında mineral filtreli güneş kremlerini ailelerimiz gönül rahatlığıyla kullanabilir. Dikkat etmemiz gereken şeyler içerisinde katkı maddesi, koruyucu, alkol, paraben gibi maddeler içermiyor olması. Güneş koruyucu olarak 30 ve 50 faktör aralığındaki güneş kremlerini ailelerimiz gönül rahatlığıyla tercih edebilir" diye konuştu.