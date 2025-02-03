Bebekler İçin Sakinleştirme Battaniyesi Tescillendi

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Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ayla Bayık Temel'in birlikte geliştirdikleri "Bebekler İçin Dört Mevsim Kullanılabilir Sakinleştirme Battaniyesi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Faydalı Model Tescili" aldı. Geliştirilen battaniye bebeklerin; ağlama problemini azaltma, daha uzun süre uyumasını ve kucakta rahat tutulmasını sağlama, vücut ısısını dengeleme ve güven duygusunu artırmayı hedefliyor.

Buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillenen Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri tarafından geliştirilen inovatif ürünler patente dönüşmeye devam ediyor. Hemşirelik Fakültesi öğretim üyemiz Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez ve ekibi tarafından bebek bakımında işlevsellik sağlayan sakinleştirici battaniye, faydalı model olarak tescillendi. Hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Buluşun amacını anlatan Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez, "Bu buluş, temel olarak bebeklerin sakinleşmesini sağlamak veya ağlamasını kontrol altında almak amacıyla bebekleri sarmalamayı sağlayan dört mevsim kullanılabilen bir battaniye ile ilgilidir. Çünkü bebekler, anne rahminde yaklaşık 9 ay 10 gün kadar sıkışık ve sıcak bir ortamda yaşar. Bu nedenle, bebekler dünyaya geldikten sonra, bu ortamın devam etmesini ister. Bu ortamın devam ettirilmesi, bebeklerin dünyaya uyum sürecini kolaylaştırır" dedi.

"Bebeklerin yaşama uyumunu kolaylaştıran battaniye"

Sakinleştirme battaniyesi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez, "Bebeğin bacaklarını rahat hareket edebilecek şekilde içine alan ve bu sayede kalçaya baskı yapılmasını önleyen, torba biçimindeki yapıya sahip, bebeklerde termoregülasyonu düzenleyerek hipotermi riskini azaltan, dört mevsim kullanılabilecek yapıda bir bebek battaniyesi üretmeyi amaçladık. Bebeğin sakinleşmesi, ağlamasının kontrol edilmesi ve daha uzun süre uyuması için kolların sarmalanması esastır. Buluşumuz; bir yönü tüylendirilmiş, diğer yönü pürüzsüz olan, iki yönlü kullanıma sahip viskon bambu iplikten imal edilmiş bir bebek battaniyesi özelliği taşıyor. Sağ ve sol elini baskın olarak kullanan kişiler için; battaniyenin her iki kanadı da uçlara doğru daralıyor. Bebeği kundaklandığında rahatsız etmeyecek, hafif kumaştan imal edilen, kumaş kenarları dikişsiz olan bir bebek battaniyesi tasarladık" diye konuştu.

"0-6 ay bebeklerde kullanılabilir"

Doç. Dr. Dönmez, "Bu buluş, bebek ürünleri içinde temel gereçlerden biridir. Ürünün üretimi ve sanayileşmesi kolaylıkla mümkündür. 0-6 ay arası bebeği olan tüm anne ve babalar tarafından tercih edilebilir. Battaniyemiz; çocuk hastaneleri, doğum evleri, kreş ve yurtlarda da kullanılabilir" diye konuştu. - İZMİR