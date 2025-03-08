Bedia Kılınç: Depremde Hayatta Kalan Güçlü Anne - Son Dakika
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Bedia Kılınç: Depremde Hayatta Kalan Güçlü Anne

Bedia Kılınç: Depremde Hayatta Kalan Güçlü Anne

Depremin acısına rağmen üç çocuğuna hem annelik hem babalık yapan Bedia Kılınç, örnek oluyor.

08.03.2025 11:57
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Asrın felaketinde eşini, annesini, ablasını ve kayınbabasını kaybeden Bedia Kılınç, 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yaparak, bütün kadınlara örnek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Elbistan ilçesinde, asrın felaketine uykuda yakalanan Bedia Kılınç, yaşadığı acılara rağmen çocukları için dimdik ayakta duruyor. Depremde eşi, annesi, ablası ve kayınbabasını kaybeden 3 çocuk annesi Kılınç, 15 günlük bebeğiyle de depremden 20 gün sonra bir araya gelebilmişti. Kılınç şimdi sağ kalan evlatları için yaşam mücadelesi veriyor. Çocuklarına hem annelik hem babalık yapan anne Kılınç, güçlü duruşuyla dikkat çekiyor. Hayat mücadelesiyle çevresindekilere de ilham veren Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de tüm kadınlara örnek oluyor.

"Onlar benim yaşama sevincim"

3 çocuğu ile hayata tutunmaya çalıştığını ifade eden anne Bedia Kılınç, "Depremden sonra Sivas'a yerleşerek, 3 çocuğumla birlikte hayata tutunmaya çalışıyorum. Depremin acısını içimde yaşıyorum ama ayakta durmak zorundayım. Ben dik duramazsam çocuklarımda olmaz çünkü onlar benim yaşama sevincim. Bu kısa dünya için kimse kimseyi üzmesine değmez. Enkaz altında yaklaşık 1 saat kadar kaldım. Sonra görevliler yanıma geldi ve küçük çocuğumun sesini duydular. Karnı aç olsaydı dayanamazdı ve sonra bizi kurtardılar. Sabah erkenden kalkarak çocuklarımın karnını doyuruyorum. Sabah erkenden kalkarak çocuklarımın karnını doyuruyorum. Üzerlerini giydirerek okula gönderiyorum. Daha sonrasında öğlen yemeğine geldiklerinde tekrar yemek yapıyorum. Sonra çocuklarıma ödevlerini yaptırıp, televizyon izleyerek meyvemizi yiyip çayımızı içiyoruz" dedi.

"Hem anneyim, hem babayım"

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirten Kılınç, "Komşularım şükür çok iyi insanlar, bu konuda çok şanslıyım. Benim tedavim Elbistan'da yapılamadığı için beni Samsun'a sevk edeceklerdi. Daha sonra Sivas'a geldiğimizde ambulans arıza yaptı ve burada bu şeklide kalmış olduk. Ben hem anne hem de bir baba olduğum için verdiğim çabaların boşa gitmesini istemiyorum ve çocuklarımın iyi yerlere gelmesini istiyorum. Ben çocuklarıma şu anda nasıl sahip çıkıyorsam, onlarda bana sahip çıksın istiyorum. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Özelliklede benim gibi yalnız olan ve çocukları ile baş başa yaşayan annelerin, kadınlar gününü kutluyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bedia Kılınç: Depremde Hayatta Kalan Güçlü Anne - Son Dakika

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