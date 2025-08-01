Bedri Baykam, Didim Belediyesi\'nin Tarihi Akköy Kütüphanesi\'ni Ziyaret Etti

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından ve yazarlarından Bedri Baykam, Didim Belediyesi'nin eğitim ve kültür alanındaki yatırımlarından biri olan Tarihi Akköy Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphane yetkilileri ve belediye temsilcilerinin eşlik ettiği ziyarette Baykam, kütüphanenin içeriğini, donanımını ve sunduğu imkanları yakından inceledi. Ziyareti sırasında okurlar ve gençlerle sohbet eden Baykam, Akköy Kütüphanesi'nin bölge için önemli bir kültür merkezi olduğunun altını çizerek bu yatırım nedeniyle Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı tebrik etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kültür ve sanat dünyamızın önemli bir ismini ilçemizde ve kütüphanemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tarihi Akköy Kütüphanemiz, bilgiye erişimi kolaylaştıran yapısı ve muhteşem ortamıyla bölge halkımıza hizmet etmeye, kültürel buluşmalara ev sahipliği yapmaya devam edecek" dedi. - AYDIN