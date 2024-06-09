Bekir Yıldız, torna ustalığına geri dönerek eşsiz işçilikler çıkarıyor

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Önceki dönem İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Erzincan'a hizmet ettiği 5 yılın ardından yarım asırdır yaptığı torna ustalığına geri dönerek yapay zeka ve CNC makinelerine inat eski usul operatör marifetine dayalı torna makineleri ile eşsiz işçilikler çıkarmaya devam ediyor.

Erzincan Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Yıldız'ı işyerinde ziyaret ederek, "Gönüllerde hoş bir seda bırakarak Erzincan'a hizmet yarışında bayrağı mevcut dönem başkan ve üyelerimize bırakan ve yılların tecrübesiyle işinin başında olan Bekir Başkanımıza kolaylıklar diliyoruz" dedi. - ERZİNCAN