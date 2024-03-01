Belarus Asıllı Alena Kochyihit, Antalya\'da Müslüman Oldu

Yerel

Antalya'da Belarus asıllı Alena Kochyihit, Finike İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Belarus asıllı Alena Kochyihit, Müslüman olmak istediğini belirterek Finike İlçe Müftülüğüne başvurdu. Kochyihit için İlçe Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İlçe Müftüsü Hasan Kırkan, Alena Kochyihit'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Sonrasında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Alena, Elanaz adını aldı. İlçe Müftüsü Kırkan, İslam'ın barış, esenlik ve huzur dini olduğunu, insanlara huzur ve saadet getirdiğini anlatarak, Müslüman olma kararı veren Kochyihit'e dua ederek ihtida belgesini takdim etti.

Müftü Kırkan, Müslüman olan Elanaz Kochyihit'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplardan oluşan bir set hediye etti. - ANTALYA