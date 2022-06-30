Belediye ağacını dikti, vatandaşlar ücretsiz ıhlamura ulaştı - Son Dakika
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Belediye ağacını dikti, vatandaşlar ücretsiz ıhlamura ulaştı

30.06.2022 00:59
Belediye ağacını dikti, vatandaşlar ücretsiz ıhlamura ulaştı

Soğuk kış günlerinin en çok tercih edilen sıcak içeceklerinden birisi olan ıhlamur, Talas Belediyesi'nin ilçe geneline diktiği ıhlamur ağaçları sayesinde vatandaşlara ücretsiz olarak ulaşıyor.

Soğuk kış günlerinin en çok tercih edilen sıcak içeceklerinden birisi olan ıhlamur, Talas Belediyesi'nin ilçe geneline diktiği ıhlamur ağaçları sayesinde vatandaşlara ücretsiz olarak ulaşıyor.

Talas genelinde park, kaldırım ve refüjlere dikilen ıhlamur ağaçları çiçek açtı ve Talas adeta ıhlamur koktu. Bununla birlikte vatandaşlar, açan çiçekleri toplayarak kış için hazırlık yapmaya başladı. Ihlamur çayı seven vatandaşların adeta akınına uğrayan ağaçlardan ücretsiz olarak çiçek toplayan vatandaşlar, bir yandan belediyeye teşekkür ederken bir yandan da dallara zarar verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Ihlamur çiçeği toplayan Talaslı Yusuf Erdoğan ve Hacı Demirezen isimli vatandaşlar, çok güzel bir hizmetle karşı karşıya olduklarını ifade ederek kışın keyifle içeceklerini söyledi. Çiçeklerin ağaç dallarına zarar vermeden toplanması gerektiğini ifade eden Erdoğan ve Demirezen, ıhlamur seven diğer vatandaşlara dikkatli toplamalarını tavsiye etti.

Karı koca ıhlamur toplamaya gelen Emekli Öğretmen Mehmet Gençer ve eşi Meral Gençer de ıhlamur ağaçlarının çok güzel koktuğunu kaydederek, çok değişik ve farklı bir hizmet sunan Talas Belediyesi'ne teşekkür etti.

Emekli Öğretmen Mehmet Gençer, "Talas Belediyesi, parklara ağaçlar dikiyor, ıhlamur ağaçları dikiyor. Belediye halkından kısmaz, sağ olsun kış çayı olsun diye yapmış. Biz de dallarını kırmadan topluyoruz. Ayrıca parklara gençler için de çok güzel spor aletleri ve yürüyüş yolları koymuş. Ne güzel hizmetler" dedi.

Meral Gençer de, ilçenin ıhlamur ağaçlarıyla donatılmasının doğayı güzelleştirme ve oksijen açısından çok güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, özellikle kadınların severek tükettiği ıhlamuru toplamaktan büyük keyif aldıklarını söyledi.

Talas Belediyesi tarafından şehrin değişik bölgelerine dikilen binlerce ıhlamur ağacı, bu mevsim çiçek açarak ilçeyi adeta ıhlamur kokusuna boğuyor. Vatandaşların açan çiçekleri dallarını kırmadan ve ağaçlara zarar vermeden toplamasına izin veren Talas Belediyesi, böylece ıhlamur çiçeklerinin boşa gidip israf olmasının da önüne geçmiş oluyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Talas'ta parklar, fonksiyonel alanlar Talas'ta parklar, fonksiyonel alanlar Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Talas Denizspor: 8 Döğerspor: 2 Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Talas Denizspor: 8 Döğerspor: 2
Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yusuf Erdoğan, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye ağacını dikti, vatandaşlar ücretsiz ıhlamura ulaştı - Son Dakika

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