Belediye anaokullarında mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Belediye anaokullarında mezuniyet heyecanı

Bodrum Belediye AŞ bünyesinde hizmet veren Özel Bodrum Konacık Anaokulu ve Özel Bodrum Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Anaokulu'ndan 60 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

04.06.2024 16:04
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Belediye anaokullarında mezuniyet heyecanı

MUĞLA - Bodrum Belediye AŞ bünyesinde hizmet veren Özel Bodrum Konacık Anaokulu ve Özel Bodrum Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Anaokulu'ndan 60 öğrenci mezun oldu.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler için Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Mezuniyet törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.

Özel Bodrum Konacık Anaokulu Arılar sınıfı ile Özel Bodrum Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Anaokulu Kırmızı ve Turuncu sınıflarından mezun olan 60 öğrencinin dans ve koro gösterilerini velileri ve yakınları beğeniyle izledi.

Etkinlikte konuşan Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu Bodrum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söylerken şunlara değindi: "Toplumun tüm kesimlerine temas eden ve fayda sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Her Çocuk Eğitimi Hak Eder Projesi kapsamında; Bodrum'da nüfus artışından dolayı okul öncesi eğitim kurumlarının yetersizliğini yeterli seviyeye getirmek, ailelerin çocuklarını güvenilir bir eğitim kurumlarına emanet edebilmesini kolaylaştırmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan mahallelere anaokulları açıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede yetişmelerini sağlamak ve aile ekonomisine katkı sağlamak adına 5 mahallede başlattığımız anaokullarını 11 mahalle merkezine yaymayı hedefliyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı anaokullarımızda çalışan, ilkeli ve kaliteli eğitim veren tüm eğitimcilerimize gönülden teşekkür ediyor, geleceğimizin biricik ışığı çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bundan sonra da onların geleceği için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Bodrum Belediye A.Ş. Anaokulları Koordinatörü Deniz Delibaş Turgay Bodrum Belediye Anaokullarının 3. yıl mezunları oldukları bilgisini paylaşırken, "Sizleri hedef ve hayallerinize uğurladığımız bu dönemde okul öncesi eğitiminizin en yakın tanıklarından biri olarak burada bulunmaktan onur duyuyorum. Beni ve sizleri bu zorlu yolda yalnız bırakmayan, desteklerini bizden esirgemeyen değerli velilerimize ve kıymetli yol arkadaşlarım öğretmenlerime sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

Mezuniyet gösterisi, öğrenci andının sonrası minik öğrencilerin keplerini havaya fırlatmalarıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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