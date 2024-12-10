Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan CHP ile İş Birliği Vurgusu

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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Nizip ilçe yönetimiyle bir araya geldi.

CHP Nizip İlçe Başkanı Murat Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Fatoş Bükülmez, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Yaldız, Belediye Meclis Üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Doğan, iş ve güç birliğiyle aşılamayacak hiç bir engelin olmadığını ifade ederek birlik ve beraberlik içinde yürütülen çalışmaların önemine değindi.

Toplantıda, göreve geldiği günden bu yana Nizip'e kazandırdığı hizmetleri de anlatan Doğan, aynı zamanda gelecekte planlanan projeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. İlçenin gelişimi için atılacak adımların, sadece belediye yönetimi değil, tüm yerel dinamiklerle birlikte güçlü bir işbirliği ile gerçekleştirileceğine vurgu yapan Belediye Başkanı Ali Doğan, "Nizip'in geleceği için önemli projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. İlçemizin kalkınması, her alanda daha ileriye gitmesi için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP