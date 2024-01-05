Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, müteahhitlerle bir araya geldi

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'te faaliyet gösteren müteahhitler ile inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ve Belediye Başkan Yardımcılarının da katıldığı toplantıda birçok konuda fikir alışverişleri yapıldı. Gerçekleştirilen buluşmada temsilcilerin talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi ve çalışmalarıyla yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Bilecik'te başta ulaşım olmak üzere birçok konuda yapılabilecek düzenlemeler hakkında da görüş alışverişlerinin yapıldığı buluşma hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Şehrimizde faaliyet gösteren müteahhitlerimizin düzenlediği kahvaltıya inşaat sektörü ile ilgili kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri, mimar ve mühendis odalarımızın temsilcileri ve sektörün paydaşları ile birlikte katıldık. İnşaat sektörüne dair konuştuğumuz toplantıya nazik davetleri için müteahhitler derneğimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnşaat sektörü temsilcileri de yapılan toplantının son derece önemli ve faydalı olduğunu belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK