Belediye Başkanı, Sokağa Atılan Anne ve Kızına Sahip Çıktı

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Ev kirasını ödeyemedikleri için sokağa atılan ve beş gündür parkta, muhabbet kuşlarıyla birlikte hayatta kalmaya çalışan anne ve kızına Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz sahip çıktı. Güvenli ve konforlu bir yere yerleştirilen anne ve kızını ziyaret eden Başkan Kocagöz, "Bizim olduğumuz yerde insanlar açta, açıkta kalmayacak. Biz önce insan, önce insanlık demeye devam edeceğiz" dedi.

Kepez Belediyesi İletişim Merkezi'ni (KİM) arayan 41 yaşındaki Türkan Çelikbaş, kızı Yasemin Karakuş ile birlikte parkta yaşadığını ve yardım eli uzatılmasını talep etti. Bu ihbar üzerine hızla harekete geçen Kepez Belediyesi Zabıta ekipleri, Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki parkta kurulu bir çadırda yaşayan anne ve kızını buldu. Ev kirasını ödeyemedikleri için ev sahibinin sokağa attığı aile, bir depremzede tarafından verilen çadırda yaşam mücadelesi veriyordu. Beş gündür sokakta zor şartlar altında yaşayan anne ve kızı, yaşadıkları çaresiz durumu zabıta ekiplerine anlattı. Durumun Başkan Mesut Kocagöz'e iletilmesinin ardından, anne ve kızının derhal parkta kaldıkları yerden alınarak, kalıcı bir çözüm sağlanana kadar güvenli ve konforlu bir ortamda misafir edilmeleri talimatı verildi. Başkan Kocagöz'ün direktifleri doğrultusunda, aile geçici süreliğine Kepez Belediyesi'nin Hasta Yakınları Konukevi'ne yerleştirildi. Burada onlara sıcak yemek, çay ikram edildi ve kendilerine bir oda tahsis edildi. Kepez Belediyesi ayrıca, anne ve kızının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, belediyenin Sosyal Yardım Merkezi'nde bulunan kıyafet mağazasından giysi temin etmelerine yardımcı oldu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, parkta yaşam mücadelesi veren Türkan Çelikbaş ve kızı Yasemin'i, geçici olarak yerleştirildikleri Kepez Hasta Konukevi'nde ziyaret etti. Başkan Kocagöz, anne ve kızın odasına çıkarak onları 'Hoş geldiniz' diyerek durumlarını sordu. Türkan Çelikbaş, Başkan Kocagöz'e neden parkta kalmak zorunda kaldıklarını anlattı. Eşinin cezaevinde olduğunu, Ankara'dan Antalya'ya gelerek yeni bir hayata başlamak istediklerini ancak ev kirasını ödeyemedikleri için ev sahibi tarafından dışarı atıldıklarını aktardı. Yasemin ise, Başkan Kocagöz'e isteklerini bir defter sayfasına yazarak, verdi. Başkan Kocagöz, Yasemin'in isteklerini dikkatlice okuyarak," Tamam bunların hepsi kolay" dedi. Yasemin'in istekleri arasında babasını cezaevinde ziyaret etme arzusu da bulunuyordu. "Biraz da cebimde param olsun, herkes gibi " sözleri ise Başkan Kocagöz'ü duygulandırdı.

"İşleri, aşları olacak"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Biz yola çıkarken, önce insan diyerek yola çıktık. Yol yapmak, park yapmak, zaten olmazsa olmaz, belediyeciliğin görevidir. Biz dedik ki; Kepez'de yaşayan insanlardan bir kişi dahi yatağa aç girmeyecek. Yine kötü bir olayla karşılaştık. ve çok var, bu insanlara sahip çıkmak devletimizin, bizim görevimiz. Biz, insanı yaşat ki, devlet yaşasın mantığıyla bakıyoruz. Yasemin kardeşimle annesi, Ankara'dan buraya gelmişler. Bir apart da kalmışlar. Ankara'dan buraya neden gelmişler? Baba cezaevindeymiş. Çok zor durumdalar. Kirayı ödeyemeyince bir parkta kalmışlar. Mesai arkadaşlarımız bize bildirdiler. Bizde gereğini yaptık. Elimizden ne geliyorsa yaptık. Geçici barınma yeri ayarladık. Kızımızın bir takım istekleri varmış. Onlarında her birini yerine getireceğiz. Deniz yıldızı hikayesi bu. Elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Bizim olduğumuz yerde insanlar açta ve açıkta kalmayacak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Biz önce insan, önce insanlık demeye devam edeceğiz. Umarım iyi bir hayatları olur. Kalacak yerleri olduktan sonra çalışabilirlerse eğer, onlara uygun işte ayarlayacağız. İşleri aşları olacak" dedi.

"Yasemin isteklerini yazılı verdi"

Annesiyle sokakta kalan Yasemin Karakuş ise Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e sarılarak, teşekkür etti; "Mesut Başkan, en zor zamanımızda bize destek oldu. Bu süreçte kimse bize el uzatmadı. Mesut Başkan, bize elini uzattı. Çok teşekkür ederim. Allah ayaklarına taş değdirmesin" diyerek Başkan Kocagöz'den iş istedi.

"Kızıma göz kulak oldum"

Anne Türkan Çelikbaş ise, sokakta geçirdikleri beş günü anlattı: "Beş gündür sokakta kalıyorduk, ben hiç uyumadım. Kızımı yatırdım, kızıma göz kulak oldum. Ona zarar gelmesin bana gelsin diye, çadırın önünde sabaha kadar oturdum. Kız evladı ya! Bir şey olmasın diye korudum. Bir kız çocuğu ile ne kadar sokakta kalabilirsiniz. Belediyeyi aradım. 'Kızımla çadırda kalıyorum' dedim. Hemen geldiler bizi aldılar. Keşke ilk gün belediyeyi arasaydım. Allah başkanımdan bin kere razı olsun. Bizi dışarı da koymadı. Kollarının altına aldı. Çok mutluyum. Böyle bir mutluluğu ben hayatım boyunca hiç yaşamadım. Çok iyi bakıyorlar, kızıma da bana da" dedi. - ANTALYA