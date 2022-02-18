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Belediye başkanlarından Özhaseki'ye ziyaret - Son Dakika

Belediye başkanlarından Özhaseki'ye ziyaret

18.02.2022 15:28
Belediye başkanlarından Özhaseki'ye ziyaret

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, üç büyükşehir belediye başkanıyla birlikte, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yle değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, üç büyükşehir belediye başkanıyla birlikte, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yle değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, projeler üzerinde istişarelerde bulundu.

Ziyaretle ile ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 152'nci genişletilmiş il başkanları toplantısı'na katılmak üzere geldiğimiz Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduk. Bu temaslar çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, ilimiz ve projelerimiz üzerinde istişarelerde bulunduk. Başkanımıza bizlere göstermiş olduğu ilgiden ve vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Mehmet Özhaseki, Süleyman Kılınç, AK Parti, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye başkanlarından Özhaseki'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanlarından Özhaseki'ye ziyaret - Son Dakika
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