Kayseri Belediye Çalışanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Yardım İsteği

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Kayseri'de belediye çalışanları pankart açarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitingine katılmak için dün kente geldi. Erkilet Havaalanı'nda karşılanan Erdoğan, buradan otobüs ile mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlarla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli hediyeler verdi.

Belediye çalışanlarından pankart ile yardım

Bu sırada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsünün güzergahında bulunan işçiler, "Sayın Cumhurbaşkanım; 8 bin belediye çalışanı zam ve ikramiye bekliyor. Duyun sesimizi!" yazılı pankart açarak yardım istedi.

Bilindiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesinde 5 bin ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas belediyelerinde ortalama 3 bin kişi çalışıyor. Kayseri ilçelerinde çalışanların tamamı için işveren ve bağlı bulunduğu Hizmet-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanırken, sendikanın merkezde sessiz kalması dikkat çekiyor. Öte yandan, işveren kanadında yapılan bir toplantıda 2 belediye başkanının zam verilmesi yönünde bakışın olumlu olduğu, diğer 2 ilçe belediye başkanının kabul etmemesi sebebiyle mutabakata varılamadığı da gelen kulis bilgileri arasında. - KAYSERİ