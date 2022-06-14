Belediye daimi personel kurası çekildi - Son Dakika
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Belediye daimi personel kurası çekildi

14.06.2022 15:49
Belediye daimi personel kurası çekildi

Hakkari Belediyesi HAKBEL bünyesinde temizlik işlerine alınacak 8 kişilik daimi işçi alım kurası noter huzurunda yapıldı.

Hakkari Belediyesi HAKBEL bünyesinde temizlik işlerine alınacak 8 kişilik daimi işçi alım kurası noter huzurunda yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan kura çekimine Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz, Belediye HAKBEL Müdürü Özgür Kanat, Hakkari Noteri Serdar Kundakçı ve işe başvuranlar ile aileleri katıldı. Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, "8 kişilik alım için yaklaşık bin 174 kişi başvurdu. Noter huzurunda 32 asil ve 16 yedek seçildi. içlerinde 8 kişi alınacak hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediye daimi personel kurası çekildi - Son Dakika

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