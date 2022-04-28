Belediye ekipleri şehitliklerde kabir bakımlarını yaptı - Son Dakika

Kastamonu Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde il merkezinde bulunan kabristanlıklarda bakım çalışması yaptı.

Kadtamonu Beldiyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda çalışma yaptı. Ekipler önceki gün şehitlerin kabirlerinin bakımlarını tamamladı. Kabirlerin temizliklerini yapan Kastamonu Belediyesi ekipleri, kabristanlıkların çiçeklendirme, lale dikimlerini gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin şehit aileleriyle kurduğu iletişimin ardından şehitlikte Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, "Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, talimatları doğrultusunda şehitliklerimiz başta olmak üzere il merkezindeki tüm kabristanlıklarda gerekli çalışmalar yapıldı. Rabbim tüm şehitlerimize ve vefat edenlere rahmet eylesin" dedi. - KASTAMONU