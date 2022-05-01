Belediye hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı - Son Dakika
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Belediye hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı

01.05.2022 13:48
Belediye hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı

Kütahya Belediyesi, son dönemde belediye araç parkuruna kazandırdığı hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı.

Kütahya Belediyesi, son dönemde belediye araç parkuruna kazandırdığı hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın göreve gelmesi ile birlikte kiralık araç dönemi son buldu. Geçtiğimiz ay araç parkuruna kazandırılan 11 araç ile birlikte bu ay alınan 34 araçla birlikte toplam 45 aracın tanıtımı için konvoy düzenlendi

Kütahya Belediyesi hizmet binası önünden başlayan konvoya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, belediye birim müdürleri katıldı.

Alınan araçların Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, ekiplerin kazasız belasız bir şekilde yeni araçlarla hizmetlerine devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Belediye hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı
Belediye hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı
Belediye hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı
Belediye hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı

YORUMLAR
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Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye hizmet araçlarını, şehir turu düzenleyerek tanıttı - Son Dakika


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