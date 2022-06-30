Belediye ile UNCHR ortak proje - Son Dakika
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Belediye ile UNCHR ortak proje

30.06.2022 16:01
Belediye ile UNCHR ortak proje

Kilis Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) arasında kişilere koruma ve hizmetlerin sağlanmasında mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi ve yerel toplumlarda sosyal uyumun desteklenmesi amacıyla bir mutabakat metni imzalandı.

Kilis Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) arasında kişilere koruma ve hizmetlerin sağlanmasında mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi ve yerel toplumlarda sosyal uyumun desteklenmesi amacıyla bir mutabakat metni imzalandı.

UNCHR Türkiye Temsilcisi Philippe Lecrec beraberindeki heyet Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa tohumcu ile bir araya gelerek, devam eden projeler, bu yıl ile ilerleyen yıllarda yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Başkan Ramazan, UNCHR Türkiye Temsilcisi Philippe Lecrec ile beraberindeki Kilis'te ağırlamaktan memnun olduğunu ifade ederek, "Belediyemiz ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) Türkiye Temsilciliği arasında, kişilere koruma ve hizmetlerin sağlanmasında mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi ve yerel toplumlarda sosyal uyumun desteklenmesi amacıyla bir mutabakat metni imzaladık. Ayrıca bu işbirliği ile 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanan çocuk dostu alan oluşturulması projesini de hayata geçirmek üzere imzaladık" dedi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Kilis Belediyesi, Türkiye, Kilis, Yerel, Son Dakika

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