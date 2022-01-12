Belediye konservatuarında eğitimler devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında eğitimler devam ediyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından birçok alanda verilen kurslarla ilgili bilgi veren yetkililer, ücretsiz verilen eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere katılım belgesi takdim edileceğini dile getirdi. Farklı kurslarda eğitim gören kursiyerler ise böyle bir imkanın sunulmasından dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN