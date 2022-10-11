Belediyede hizmet içi eğitimler devam ediyor - Son Dakika
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Belediyede hizmet içi eğitimler devam ediyor

11.10.2022 09:02
Belediyede hizmet içi eğitimler devam ediyor

Kütahya Belediyesi personelinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik eğitimleri devam ediyor.

Kütahya Belediyesi personelinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik eğitimleri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) eğitimcisi Fatma Gemici tarafından verilen 'İlk yardım Eğitimi' büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

Bugünde yine TBB eğitimcisi Zeliha Mercimek tarafından verilen 'Resmi Yazışma Kuralları' eğitimi ile belediye personelinin kendini geliştirmesi yönündeki eğitimlere devam edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan eğitimlerin her ay düzenli olarak devam edeceği ifade edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Belediyede hizmet içi eğitimler devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediyede hizmet içi eğitimler devam ediyor - Son Dakika
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