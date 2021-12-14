Üye Girişi
Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu - Son Dakika

Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu

14.12.2021 13:02
Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kış döneminde vatandaşlara ve öğrencilere yapılacak olan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kış döneminde vatandaşlara ve öğrencilere yapılacak olan yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sivas Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneği ortaklığıyla, şartları taşıyan ve kriterlere uyan aile ve öğrencilere yardım yapacağını açıkladı. Başkan Bilgin, başvuruların bugün E-Devlet üzerinden başlatıldığını hatırlattı. Geliri 3 Bin 500 TL'yi aşmayan ailelere; Ocak, Şubat ve Mart aylarında aylık 300 lira olmak üzere toplamda 900 TL yakacak yardımı yapılacağını belirten Bilgin, öğrenciler için de en az 3 öğrencisi bulunan ailelere; Ocak, Şubat ve Mart aylarında aylık 300 lira olmak üzere toplamda 900 lira yardım yapılacağını duyurdu.

Yardımlar sürecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, pandemi sürecinde başlattıkları nakdi yardımın 2022 yılında da devam edeceğini söyleyerek, "Sivas Belediyesi olarak bugüne kadar il merkezimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yaptıkları müracaat neticesinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, şartları taşıyan ve kriterlere uyan ailelere ayni yardımların yanında nakdi yardımlarımıza da devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, sosyal yardım işleri müdürlüğümüz ile Hayat Ağacı derneğimiz iş birliği ile ilimizde aylık ortalama bin 200 ailemize gıda yardımı, günlük ortalama 4 bin 800 adet ekmek yardımı, bin 580 aileye yakacak yardımı, 2 bin 457 aileye kıyafet yardımı ve 158 vatandaşımıza da otobüs bileti yardımı yapılmıştır. Pandemi sürecinde başlatmış olduğumuz proje ile ayni yardımları yanında nakdi yardım kararı da almıştık. Bu noktada belediye meclisimizin bize verdiği yetki ile 2021 yılında 2 defa olmak üzere hemşerilerimize nakdi destek de bulmuştuk. Geçen ay belediye meclisimizden almış olduğumuz kararla 2022 yılında da bu yardımı devam ettirme kararı aldık" diye konuştu.

Müracaatlar E-Devlet üzerinden olacak

Başkan Bilgin, vatandaşların belediyeye gelmeden tüm işlemlerinin dijital olarak yapılabileceğini belirterek, "Belediyemiz internet sitemiz üzerinden E-Devlet'le koordineli bir şekilde müracaatlar alacağız ki bu ilk uygulamadır. Bugüne kadar yapılan tüm müracaatlarda fiziki müracaat aldık, bundan sonra belediyemize yapılacak sosyal yardım müracaatlarının tamamını E-Devlet üzerinden, belediyemiz internet sitesi üzerinde bulunan sosyal yardım butonuna tıklayarak yapabilecek. Bu tip projeleri bu tip yardımlarda hemşerilerimizi yormamak hem de dijital çağın kazanımlarını hayata geçirmek adına belediyemiz bilgi işlem altyapısını güçlendirdik. İnşallah bundan sonra hem işlemlerin hızlı yürümesi hem de hemşerilerimizin belediyemize kadar yorulmadan ve bir yoğunluk oluşturmadan müracaatlarını gerçekleştirmek üzere e devletle entegrasyonu sağladık." dedi.

Müracaatlar bugün itibariyle başlıyor

Başkan Bilgin başvuruların bugün başladığını ifade edip yapılacak yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi. "Yardımımızın kapsamı, Ocak ayında 300 TL, Şubat ayında 300 T,L Mart ayında 300 TL olmak üzere toplam 900 TL yakacak yardımında bulunarak. Bu zorlu kış şartlarında hemşerilerimizin yükünü bir nebze olarak almak istiyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibarıyla internet sitemiz üzerinden müracaatları başlatıyoruz. Bir haftalık süre sonunda müracaatlar tamamlanınca, Aralık ayı içerisinde değerlendirmeleri hızla yapıp, inşallah; Ocak Şubat ve Mart aylarında sonlarında da 300 TL olmak üzere toplam 900 TL yardımı hemşerilerimize ulaştırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun"

Öğrenciler de faydalanacak

Başkan Bilgin, son olarak öğrencilere için yapılacak olan yardımlardan da bahsederek, "Yine ikinci bir sosyal destek paketimizde gönül belediyeciliğimiz gereği, ilimize misafir olarak gelen ve öğrenci evlerinde kalan öğrencilerimize yönelik bir paket hazırladık. Biliyorsunuz Sivas bir üniversite şehri öğrenci evlerinde kalan öğrencilerimize de Sivas'ın misafirperverliğini göstermek ve genç ve öğrenci dostu bir belediye olarak onlara da yardımda bulunmak adına yine aynı kapsamda bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hanede en az 3 Öğrenci ikamet eden öğrenci evlerine, Sivas merkezde ikamet etmeleri şartıyla, örgün eğitime devam ediyor olmaları şartıyla ve öğrenci belgelerini ve ikamet belgelerini sisteme yüklemeleri şartı ile her bir öğrencilerimize de Ocak, Şubat ve Mart aylarında yine 300 TL yakacak yardımında bulunuyoruz. Eğer bir şehirde misafir isek o şehrin bize sahip çıkıyor olması, O şehrin öğrenciyi destekliyor olması, şehrimizin misafirperverliği açısından da çok çok önemli. Her iki projemizde hayırlı uğurlu olsun. " şeklinde konuştu. - SİVAS

Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu
Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu

Hilmi Bilgin, Türk Lirası, E-Devlet, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siirt'te dehşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu 13:05 Siirt'te dehşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu
Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik 12:54 Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi 10:58 En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
13:06 Güntekin Onay, Volkan Demirel'in sözlerinden sonra donup kaldı: Röportaja gelen futbolcu arkadaş beklesin
12:59 CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi
12:54 Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik
12:41 Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu
12:21 Canlı oturuma katılan yapay zeka uyardı: Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım!
12:17 Yabancıya konut satışında rekor! Türkiye'de en fazla konut alanlar İran vatandaşları
12:09 İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?
12:01 Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi
11:56 Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu
11:49 Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
Güntekin Onay, Volkan Demirel'in sözlerinden sonra donup kaldı: Röportaja gelen futbolcu arkadaş beklesin Güntekin Onay, Volkan Demirel'in sözlerinden sonra donup kaldı: Röportaja gelen futbolcu arkadaş beklesin         
13:07
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır         
10:23
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 13:11:24. #1.12#
SON DAKİKA: Belediyen öğrenci ve vatandaşa can suyu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement