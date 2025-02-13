Berat Kandili Ankara\'da Coşkuyla İdrak Edildi

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Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Ankara'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Hicri takvime göre, Şaban ayının 14'üncü gününü 15'inci gününe bağlayan gece olan Berat Kandili Ankara'da camilerde düzenlenen programla idrak edildi. Vatandaşlar Berat Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı. Kocatepe Camii'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında düzenlenen programda mevlitler okundu, dualar edildi, Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Yatsı namazından önce ise Berat Kandili hakkında vaaz verildi. Camiye gelen vatandaşlara ise Berat Kandili nedeniyle ikram yapıldı. Bir vatandaş, "Tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyorum. Buradan Gazze'ye Filistin'e mazlum mağdur tüm Müslümanlarımıza da en kısa zamanda refaha ermeleri için duaya katıyoruz" dedi. - ANKARA