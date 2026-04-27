Berlin'de ilk kez iki tren istasyonunda alkol yasağı uygulanacak - Son Dakika
Berlin'de ilk kez iki tren istasyonunda alkol yasağı uygulanacak

27.04.2026 12:52
Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) başkent Berlin'de, yolcularını sarhoşlardan korumak için iki büyük tren istasyonu yerleşkesi içinde ve önünde alkol tüketimini yasakladı.

Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) başkent Berlin'de, yolcularını sarhoşlardan korumak için iki büyük tren istasyonu yerleşkesi içinde ve önünde alkol tüketimini yasakladı. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yasakların sonuç vermesi halinde Berlin ve ülke genelinde uygulanması hedefleniyor.

Almanya'da tren istasyonlarında yolcuların rahatsız olması, demiryolu çalışanlarına yönelik saldırıların artması sonrası Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) başkent Berlin'de dikkat çekici bir karar aldı. Alman Demiryolları Deutsche Bahn (DB) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'in yolcu ve aktarma kapasitesi yüksek Zoologischer Garten ile Ostbahnhof tren istasyonlarında süresiz alkol yasağı uygulanacak.

1 Mayıs'ta başlayacak alkol tüketim yasağı iki tren istasyonu yerleşkesi ile yolcuların giriş-çıkış yaptığı kapıların önlerini de kapsayan alanlarda geçerli olacak. Bu bölgelerde alkol tüketiminin yasak olduğuna dair bilgilendirme broşürleri yer alacak, istasyonlardaki güvenlik görevlileri alkol tüketenleri öncelikle uyaracak, bölgeden ayrılmalarını isteyecek, sonuç alamazlarsa polis çağıracak.

Berlin'de bir ilk olan iki ana tren istasyonundaki alkol tüketim yasağının başarılı olması durumunda başkentteki ve ülkedeki diğer tren istasyonlarında uygulanabileceği değerlendiriliyor.

2025'te Berlin'de istasyonlarda binlerce suç işlendi

Alman Demiryolları Deutsche Bahn'ın (DB) istasyonlarda alkol tüketimi yasağının altında ise 2025 yılında ülke genelinde tren istasyonlarında ve trenlerde 27 bin 818 şiddet suçu, 2 bin 209 cinsel suç, bin 578 silah suçu ve 52 bin 849 mala zarar verme suçu kaydedilmesi var. Polis verilerine göre, Berlin'deki tren istasyonlarında sadece geçen yılın ilk 6 ayında 6 bin 987 suç işlendi. Tren istasyonları Berlin'de özellikle akşam saatlerinden sonra en korkulan yerler arasında yer alıyor. Berlin'deki tren istasyonlarında en çok hırsızlık, uyuşturucu satışları ve fiziksel saldırılar gerçekleştiriliyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Berlin'de ilk kez iki tren istasyonunda alkol yasağı uygulanacak - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın düello İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar Çılgın düello! İlk yarısını 4-1 geride kapattıkları maçı 6-5 kazandılar
Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum Fırıncı güzel Irmak Öztaş ilk kez konuştu: Ben ekmeğimi buldum
Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı Gençlerbirliği, rakiplerinin kazandığı haftada 10 maç sonra 3 puana uzandı
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu
Trump’a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park'a ulaştı

13:36
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
13:14
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:29
Hakim çifti yıkan olay 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Berlin'de ilk kez iki tren istasyonunda alkol yasağı uygulanacak - Son Dakika
