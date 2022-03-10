Berna Laçin Kuşadası'nda kadınlar için sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Berna Laçin Kuşadası'nda kadınlar için sahne aldı

10.03.2022 15:33

Berna Laçin Kuşadası'nda kadınlar için sahne aldı Erkan Yücel Sahnesi, yönetmenliğini Berfin Zenderlioğlu'nun üstlendiği 'Hayal Satıcısı' isimli tek kişilik tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Berna Laçin Kuşadası'nda kadınlar için sahne aldı

AYDIN - Erkan Yücel Sahnesi, yönetmenliğini Berfin Zenderlioğlu'nun üstlendiği 'Hayal Satıcısı' isimli tek kişilik tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Gerçek bir yaşam hikayesinden uyarlanan oyunda ünlü sanatçı Berna Laçin'in sergilediği performans ayakta alkışlandı.

Kuşadası Belediyesi, sanatseverleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Zehra İpşiroğlu'nun yazıp, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği 'Hayal Satıcısı' isimli tek kişilik tiyatro oyunuyla buluşturdu. İki yaşam arasında sıkışan bir kadının hikayesinin anlatıldığı ve ünlü sanatçı Berna Laçin'in sahne aldığı oyunu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda Kuşadalı izledi.

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine ayna tutan oyun tiyatro severlerin büyük beğenisini aldı. Gecenin sonunda Başkan Ömer Günel tarafından Berna Laçin'e teşekkür plaketi verildi.

Berna Laçin Kuşadası'nda sahne almaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti. Laçin "Kadın, erkek herkesin kadınlar arasında kız kardeşlik bağlarının güçlenmesi için destek vermeli. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Sanatçımız Berna Laçin'i uzun yıllardır televizyon ekranlarından ve sahnelerden keyifle izliyoruz. Kendisini bugün Kuşadası'nda ağırladığımız için çok mutlu olduk. Oyundan da büyük keyif aldık. Kuşadası'nda çok güzel bir kültür merkezi yapacağız. Kendisini orada da ağırlamayı çok isteriz" dedi.

YORUMLAR
500

Berna Laçin, Kuşadası, Tiyatro, oyunlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Berna Laçin Kuşadası'nda kadınlar için sahne aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Sinema yazarı ve Feride Çetin'in eşi Murat Özer, kanserden yaşamını yitirdi
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Son dakika: Rusya Ukrayna görüşmesinde medya gerginliği! Rus Sözcü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!
15:24 İstanbul'da girdaplı yağış uyarısı! Vortex olarak bilinen sistem nedeniyle 7 saat boyunca kar hiç durmayacak
15:23 Bahar Candan, sıvıyağı canlı yayında başından aşağı döktü!
15:08 Dolar çıldırdı, 15'e doğru koşar adım gidiyor
15:00 Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
14:50 Çorlu'da yeğen dehşeti: Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
14:49 13 hakem kararında Trabzon gölgesi! MHK Başkanı'nın cevabı tepki çekti
14:46 Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da özeleştiri yaptı: Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 15:41:37. #1.13#
SON DAKİKA: Berna Laçin Kuşadası'nda kadınlar için sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement