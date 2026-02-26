BES İzmir: Vergide Adalet Talep Ediyoruz - Son Dakika
BES İzmir: Vergide Adalet Talep Ediyoruz

26.02.2026 15:53
BES İzmir, vergi adaletsizliğine dikkat çekerek, yoksul gelirlerden vergi oranının düşürülmesini istedi.

(İZMİR) - KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, vergi sistemindeki adaletsizliğin emekçileri yoksullaştırdığını belirterek, "Açlık sınırındaki ücret gelirleri vergi dışı bırakılmalı ve yoksulluk sınırındaki gelirlerden alınan vergi oranı yüzde 10'a düşürülmelidir. Hane halkının yoğunlukla kullandığı tüketim mal ve hizmetlerden alınan KDV ve ÖTV oranlarının sıfıra indirilmesi için düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

KESK'e bağlı BES İzmir Şubesi, "Vergide adalet, gelirde adalet istiyoruz" başlıklı basın açıklaması yaptı. BES İzmir Şube Başkanı Deniz Çetin, Anayasa'nın 73. maddesinde verginin "mali güce göre" alınmasının düzenlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Başta biz kamu emekçileri olmak üzere tek işverenden gelir elde edenlerin gelirleri, ellerine geçmeden kaynağında kesintiye uğrarken; eğitim ve sağlık başta olmak üzere hiçbir giderimizi indirim konusu yapamıyoruz. Buna karşılık birden fazla işverenden yüksek gelir elde edenler, menkul ve gayrimenkul geliri olanlar, serbest meslek ve ticari kazanç sahipleri ile kurumlar vergisi mükellefleri harcamalarının önemli bir kısmını ödeyecekleri vergilerden düşebilmektedir. Çeşitli adlar altında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar dahi çoğunlukla gider gösterilebilmektedir."

2026 bütçesinde yaklaşık 16 trilyon lira olarak belirlenen toplam harcamanın 3 trilyona yakını sadece faiz ödemelerine ayrılmıştır. 2026 yılı Ocak ayında ödenen faiz tutarı 458 milyar liraya ulaşarak rekor kırmıştır. Maliyetlerinin kat kat fazlasına yaptırılan ve 'devletin kasasından bir kuruş çıkmayacak' denilen araç garantili yol, köprü ve yolcu garantili havaalanlarına 238 milyar lira ayrılmıştır. Kurumlar vergisinde ise 1 trilyon 741 milyar liralık tutarın 768 milyarlık kısmından istisna ve teşvik adı altında vazgeçilmiştir.

Açlık sınırındaki ücret gelirleri vergi dışı bırakılmalı ve yoksulluk sınırındaki gelirlerden alınan vergi oranı yüzde 10'a düşürülmelidir. Hane halkının yoğunlukla kullandığı tüketim mal ve hizmetlerden alınan KDV ve ÖTV oranlarının sıfıra indirilmesi için düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. İş yerlerimizde kreş ve bebek bakım odaları açılmalıdır. Mülakat haksızlığına son verilmeli, görevde yükselme ve unvan sınavlarında yazılı puanları esas alınmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın parçalı yapısı ortadan kaldırılmalı, Mali Hizmetler Sınıfı altında ayrı bir iş kolu olarak tanımlanmalı ve kariyer-liyakat ilişkisi bu unvan içerisinde yeniden düzenlenmelidir. 5510 Sayılı Yasanın yarattığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılmalı, emekçilerin emekli olduktan sonra iyi bir emeklilik yaşamaları için kamusal emekliliğe daha fazla kaynak ayrılmalıdır."

Kaynak: ANKA

