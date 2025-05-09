Beş Minare Film Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beş Minare Film Festivali Başladı

Beş Minare Film Festivali Başladı

Bitlis'te düzenlenen festival, ünlü sanatçıların katılımıyla coşkuyla açıldı. Etkinlik 11 Mayıs'a kadar sürecek.

09.05.2025 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te bu yıl ilki düzenlenen "Beş Minare Uluslararası Film Festivali" görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Düzenlenen açılış programına çok sayıda akademisyen, sanatçı ve öğrenci katılırken, Türkiye'nin tanınmış oyuncuları, yönetmenleri ve sektör temsilcileri de festivale yoğun ilgi gösterdi. Kırmızı halı geçişiyle başlayan programda, sanatçılar basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve festivalin önemine dair açıklamalarda bulundu.

Festivalin açılış programında konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, festivalin önemine vurgu yaptı. Vali Karakaya, kentin dinamiklarine dikkat çekerek, festivalin kentin tanıtımına katkılar sunacağını inandığını ifade etti. Vali Karakaya, bu toprakların, Türk İslam kültürünün Anadolu'daki ilk ayak izi olduğunu belirterek, "İlimizin kültürel ve doğal zenginliklerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının önemli olduğunu belirterek bu doğrultuda gerekli tüm çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Festival Başkanı Av. Mehmet Şah Çelik ise, Bitlis halkının festivale gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivalin ilk gününde yaşanan coşkunun, halkın bu etkinliğe sahip çıktığını ve böyle bir organizasyona ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirten Çelik, "Bir festivalin sürdürülebilir ve başarılı olabilmesi için halkın desteği şart. Bugün burada gördük ki Bitlis halkı bu festivali gerçekten istiyor. Biz de bu nedenle sadece merkezde değil, altı ilçede eş zamanlı etkinlikler düzenleyerek tüm halkımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu festival, bölgede sinema üretiminin gelişmesine, gençlerin sinema ile buluşmasına ve kalıcı bir sinema kültürünün oluşmasına zemin hazırlayacak. Güzel bir açılış yaptık, inanıyorum ki aynı güzellikte devam edeceğiz" dedi.

Diğer konuşmacılar da, etkinliğin önemine dikkat çekerek, kentte dizi, sinema filmi ve tanıtıma katkı sunacak diğer çalışmaların yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Öte yandan festival kapsamında uzun metraj, kısa film ve belgesel kategorilerinde seçkin yapımlar festival boyunca sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca atölye çalışmaları, paneller ve söyleşilerle katılımcılar sinema sanatı üzerine derinlemesine bilgi edinme imkanı bulacak.

Düzenlenen açılış programı toplu fotoğraf çekimi ile sona ererken Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali, 11 Mayıs'a kadar çesitli etkinliklerle devam edecek. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Film Festivali, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Sinema, bitlis, Kültür, Sanat, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beş Minare Film Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

23:16
Hindistan’dan, “Pakistan ateşkesi ihlal etti“ suçlaması
Hindistan'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması
22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 00:23:44. #7.11#
SON DAKİKA: Beş Minare Film Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.